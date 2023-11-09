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Спецтехника в гараже МУП "САХ"

В Новосибирской области вывезли 6,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов

9 ноября 2023, 07:51
Фото: atas.info
Спецтехника в гараже МУП "САХ"
Региональный оператор принял участие в заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания НСО. С докладом о работе МУП «САХ» выступила заместитель директора по финансам Галина Тукаева.

Как рассказала в своем докладе заместитель директора по финансам Галина Тукаева на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания НСО, на 30 сентября на всей территории Новосибирской области было собрано и вывезено 6,9 млн кубометров ТКО.

Больше половины всех отходов с территории Новосибирска было вывезено транспортом, которых находится в собственности МУП «САХ». С территории Новосибирской области 42% твердых коммунальных отходов вывезено собственным транспортом МУП «САХ».

За 9 месяцев 2023 года предприятие передало на размещение на полигоны около 650 тысяч тонн ТКО, из них 55% приходится на Левобережный и Гусинобродский полигоны, — сообщила Галина Тукаева.

В 2023 году было заключено 1,3 млн договоров на вывоз ТКО со 2,7 абонентами, в том числе, 16 тысяч из них — юридические лица. Каждый день работой по обслуживанию договоров заняты 280 экипажей, в том числе, 80 машин — это спецтехника МУП «Спецавтохозяйство», остальные — автомобили компаний-подрядчиков. Все машины оснащены датчиками со спутниковой связью. Галина Тукаева отметила, что компания при необходимости, готова пополнить свой парк спецтехники.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Вывоз#ТКО
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