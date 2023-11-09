В Новосибирской области вывезли 6,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов

В 2023 году было заключено 1,3 млн договоров на вывоз ТКО со 2,7 абонентами, в том числе, 16 тысяч из них — юридические лица. Каждый день работой по обслуживанию договоров заняты 280 экипажей, в том числе, 80 машин — это спецтехника МУП «Спецавтохозяйство», остальные — автомобили компаний-подрядчиков. Все машины оснащены датчиками со спутниковой связью. Галина Тукаева отметила, что компания при необходимости, готова пополнить свой парк спецтехники.