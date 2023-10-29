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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

МУП "САХ" поздравил коллег с Днем автомобилиста.

День автомобилиста в Новосибирске отмечают не только как профессиональный праздник

29 октября 2023, 11:12
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
МУП "САХ" поздравил коллег с Днем автомобилиста.
Коллег автомобилистов поздравили с профессиональным праздником в МУП «САХ» — жизнь большого города невозможна без общественного и частного транспорта, на особом счету находится коммунальный транспорт, он необходим для уборки улиц, дворов и контейнерных площадок.

В нашем регионе каждый день на линии выходят более 320 автомобилей, занятых сбором и транспортированием ТКО. За рабочий день водители мусоровозов проезжают расстояние равное 40 тысячам километров. Это расстояние преодолеть непросто. В городских условиях нашим экипажам приходится проявлять мастерство при маневрировании в узких дворовых проездах, запаркованных автомобилями, стоять в пробках на пути к полигонам, а затем нагонять время, стараясь выполнить все маршрутное задание, не оставив ни одной контейнерной площадки без вывоза.

В сельской местности нет пробок, но есть грунтовые дороги, которые с приходом непогоды размывает или заметает снегом. И тут выручает мастерство наших водителей. Нередко, рискуя попасть в снежный плен или застрять в колее, наши сотрудники принимают решение рискнуть проехать, чтобы не оставить без вывоза тот или иной населенный пункт.

Директор МУП «САХ» Андрей Зыков поздравил автомобилистов Новосибирска от большого коллектива предприятия:

В этот день от лица коллектива МУП «САХ» хочу пожелать крепкого здоровья и счастья, необходимого для поддержания вашего хорошего настроения, любви своих близких, родных и людей, с которыми вам предстоит пройти жизненный путь! И, конечно же, легких маршрутов, прямых дорог, спокойного дорожного трафика!
МУП «САХ» рассказал, как новосибирцам получить квитанции на электронную почту
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Можно настроить получение квитанций за оплату вывоза мусора на электронную почту.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Вывоз#ТКО
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