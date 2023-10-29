День автомобилиста в Новосибирске отмечают не только как профессиональный праздник

В нашем регионе каждый день на линии выходят более 320 автомобилей, занятых сбором и транспортированием ТКО. За рабочий день водители мусоровозов проезжают расстояние равное 40 тысячам километров. Это расстояние преодолеть непросто. В городских условиях нашим экипажам приходится проявлять мастерство при маневрировании в узких дворовых проездах, запаркованных автомобилями, стоять в пробках на пути к полигонам, а затем нагонять время, стараясь выполнить все маршрутное задание, не оставив ни одной контейнерной площадки без вывоза.