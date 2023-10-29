День автомобилиста в Новосибирске отмечают не только как профессиональный праздник

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В нашем регионе каждый день на линии выходят более 320 автомобилей, занятых сбором и транспортированием ТКО. За рабочий день водители мусоровозов проезжают расстояние равное 40 тысячам километров. Это расстояние преодолеть непросто. В городских условиях нашим экипажам приходится проявлять мастерство при маневрировании в узких дворовых проездах, запаркованных автомобилями, стоять в пробках на пути к полигонам, а затем нагонять время, стараясь выполнить все маршрутное задание, не оставив ни одной контейнерной площадки без вывоза.
В сельской местности нет пробок, но есть грунтовые дороги, которые с приходом непогоды размывает или заметает снегом. И тут выручает мастерство наших водителей. Нередко, рискуя попасть в снежный плен или застрять в колее, наши сотрудники принимают решение рискнуть проехать, чтобы не оставить без вывоза тот или иной населенный пункт.
Директор МУП «САХ» Андрей Зыков поздравил автомобилистов Новосибирска от большого коллектива предприятия:
В этот день от лица коллектива МУП «САХ» хочу пожелать крепкого здоровья и счастья, необходимого для поддержания вашего хорошего настроения, любви своих близких, родных и людей, с которыми вам предстоит пройти жизненный путь! И, конечно же, легких маршрутов, прямых дорог, спокойного дорожного трафика!
Можно настроить получение квитанций за оплату вывоза мусора на электронную почту.