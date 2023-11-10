Область представила опыт развития агрокомплекса на межрегиональном Форуме

Ключевая тема форума — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики». Губернатор Андрей Травников, который возглавил делегацию региона, принял участие в пленарном заседании, к участникам которого с приветственными словами обратились Президент России Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.



Казахстан — один из основных партнёров нашей области. В товарной структуре экспорта в Республику преобладают продовольственные товары: злаки, мясо, молочная и мукомольно-крупяная продукция, готовые продукты из зерна и злаков, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.



Сегодня Новосибирская область производит почти 20 процентов общего объёма продукции сельского хозяйства Сибирского федерального округа, занимая второе место в СФО. И у нашего региона, постоянно повышающего эффективность сельхозотрасли, достаточно наработок и опыта, которыми можно делиться на международном уровне.



Например, опытом внедрения цифровых технологий в АПК. Тематический доклад на соответствующей панельной сессии Форума представил заместитель Губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. Он рассказал об опыте создания, успехах функционирования госинформсистемы «Господдержка агрокомплекса Новосибирской области».



«Мы оптимизировали процесс подачи заявлений. Вместо нескольких обращений требуется единожды подать комплект документации и дождаться средств на свой счёт в случае положительного решения», — отметил замгубернатора.



Сейчас большинство мер господдержки осуществляется в электронном виде. А с момента внедрения возможности заверения документов электронной подписью количество заявок, подаваемых в электронном виде, выросло до 99,9 процента от общего количества.



В 2022 году было разработано мобильное приложение, позволяющее в режиме реального времени отслеживать информацию о текущем статусе заявок, отчётов, соглашений. Удобство и эффективность сервиса подтверждает тот факт, что кроме нашей области его уже используют 19 регионов и ещё три в стадии внедрения.



Готова область тиражировать и опыт, наработанный, в сфере подготовки кадров для АПК. Тематический доклад на Форуме представила министр образования региона Мария Жафярова.



В школах, в первую очередь, расположенных в сельской местности, реализуются программы допобразования, направленные на повышение престижа и получение молодёжью приоритетных для АПК региона профессий. Для спецкурсов привлекают представителей науки и производства аграрной отрасли.



В этом учебном году в девяти муниципалитетах нашей области работают 25 агро- и биотехнологических классов. В образовательной программе этих классов обязательными являются курсы по направлениям технологических приоритетов НТИ.



За время обучения в агроклассах школьники знакомятся со всеми направления и полным циклом сельхозпроизводства. Так в Маслянинской СОШ №1 изучают полный цикл животноводства: выращивание и содержание крупного рогатого скота, условия выращивания кормов (в том числе, исследования по борьбе с вредителями) переработка молочной продукции и другое.



Также действует целевая подготовка в вузах с предоставлением стипендии из областного бюджета. Сейчас по целевым договорам обучается около тысячи человек.



Новосибирские вузы реализуют ряд разработок для АПК. У НГАУ это технология искусственного воспроизводства линя (tinca tinca) в условиях замкнутого водообмена, которая стала основой для обеспечения прудовых и озерных рыбоводных хозяйств.



НГПУ исследует современные технологии сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов. В СибГУТИ разработана система термометрии в зернохранилищах с использованием радиоканала.