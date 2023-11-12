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Published Сегодня, 09:28

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Пятиклассницу экстренно госпитализировали

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклада по избиению школьницы в Новосибирской области

12 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Пятиклассницу экстренно госпитализировали

Александру Бастрыкину доложат об избиении пятиклассницы в Новосибирской области

В минувшую субботу в Татарске была избита одиннадцатилетняя школьница. Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области уже организована проверка инцидента. Сотрудники силового ведомства пока подозревают халатность.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК России.

Одиннадцатилетняя девочка была избита на перемене, когда выходила из спортзала. Тринадцатилетний мальчик мог пристать к ней, а потом ударить ногой по голове. Девочку экстренно госпитализировали с выбитой челюстью и травмой головы.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Травма#Следственный комитет#Избиение#Татарск#Школьница#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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