Глава СКР Бастрыкин потребовал доклада по избиению школьницы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Следственным управлением СК РФ по Новосибирской области уже организована проверка инцидента. Сотрудники силового ведомства пока подозревают халатность.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК России.
Одиннадцатилетняя девочка была избита на перемене, когда выходила из спортзала. Тринадцатилетний мальчик мог пристать к ней, а потом ударить ногой по голове. Девочку экстренно госпитализировали с выбитой челюстью и травмой головы.