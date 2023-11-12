Неухоженные участки могут отдать государству — с таким предложением выступил Кадыров

Posted Вчера, 05:21
Published Вчера, 05:21
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Глава Чечни прогулялся по району Грозного и обнаружил в центре города несколько участков, которые, по его мнению, недостаточно ухожены. Кадыров приказал изъять такие участки, рассказали «Новые известия».
«Посмотрите на эти участки… Давно должны были быть отобраны. Отнимайте… Просто посмотрите на это. У тех, кто в центре города так содержат участок давным-давно должны были отобрать эти участки. Это я отдаю тебе приказ. Отнимайте и все. Аннулируйте все документы. Это же позор. Посмотри как они живут, взгляни. Им не нужны они (участки). Обязательно отбери у них эти участки!» — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что такие участки портят внешний вид города, а их владельцы игнорировали замечания и не предпринимали никаких мер, чтобы привести свои хозяйства в надлежащий вид.
«Безответственный подход владельцев и нежелание разумно распорядиться своей территорией привели большинство из них к плачевному санитарному состоянию», — отметил он.