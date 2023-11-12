atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:21

Published Вчера, 05:21

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Глава Чечни проверил улицы столицы Республики

Неухоженные участки могут отдать государству — с таким предложением выступил Кадыров

12 ноября 2023, 05:21
Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни проверил улицы столицы Республики

Рамзан Кадыров предложил изымать неухоженные участки в Грозном

Глава Чеченской республики проинспектировал улицы Грозного. Во время прогулки по городу он заметил, что некоторые участки не соответствуют общему состоянию города — их он предложил изъять.

Глава Чечни прогулялся по району Грозного и обнаружил в центре города несколько участков, которые, по его мнению, недостаточно ухожены. Кадыров приказал изъять такие участки, рассказали «Новые известия».

«Посмотрите на эти участки… Давно должны были быть отобраны. Отнимайте… Просто посмотрите на это. У тех, кто в центре города так содержат участок давным-давно должны были отобрать эти участки. Это я отдаю тебе приказ. Отнимайте и все. Аннулируйте все документы. Это же позор. Посмотри как они живут, взгляни. Им не нужны они (участки). Обязательно отбери у них эти участки!» — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что такие участки портят внешний вид города, а их владельцы игнорировали замечания и не предпринимали никаких мер, чтобы привести свои хозяйства в надлежащий вид.

«Безответственный подход владельцев и нежелание разумно распорядиться своей территорией привели большинство из них к плачевному санитарному состоянию», — отметил он.
Читайте также:
Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?Адский гололед и карта без Курил — главные новости Новосибирска за неделю
#Общество#Новосибирск#Россия#Участки#Центр города#Алина Гурицкая#Грозный#Чечня#Чеченская республика#Внешний вид#Санитарное состояние#Рамзан Кадыров
Подпишитесь
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
10 ноября, 07:46
Что известно о хоккеисте, умершем во время матча в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Эвакуация, дистант: ртуть разлили в школе Новосибирского района
Сегодня, 03:31
В шоу Малахова спел житель Новосибирска Сергей Рудов
Сегодня, 01:21
Улицу Ленина снова сделают пешеходной на Новый год на полтора месяца
Вчера, 05:33
Участник СВО оценил работу реабилитационного центра «Лесной»
Вчера, 10:41