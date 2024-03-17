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Март
Избирком назвал районы Новосибирской области по явке на выборах президента РФ
Избирательная комиссия Новосибирской области обнародовала актуальные данные по явке на выборах президента РФ в регионе.
17 марта, 06:33
Ноябрь 2023
Неухоженные участки могут отдать государству — с таким предложением выступил Кадыров
12 ноября 2023, 05:21
Апрель 2023
Правительство НСО отвергло альтернативные варианты размещения мусорных полигонов
21 апреля 2023, 06:12

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