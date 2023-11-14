«Не строитель»: в Новосибирске выбрали нового руководителя Фонда модернизации ЖКХ

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Также на эту должность претендовали еще один заместитель бывшего руководителя фонда Евгения Кима Дмитрий Белоусов и директор Сибирского филиала ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» Сергей Устинов. Сейчас Дмитрий Кулешов является временно исполняющим обязанности руководителя Фонда. Но с таким решением согласны не все.
«Мой пламенный призыв о назначении именно строителя, а не юриста, успеха не имел. Сейчас Фондом руководят экономисты и юристы, которые в плане сугубо строительного проектирования разбираются слабо, диалога со строительными организациями до сих пор не выстроено», — цитирует precedent.tv члена регионального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Сергея Аверьяскина.
По мнению общественника, будущий 2024 год может стать крайне тяжелым в плане модернизации жилого фонда. Представители строительной отрасли опасаются выстраивать долгосрочные контрактные отношения. Поэтому программа капитального ремонта может быть сорвана.
Сейчас Дмитрий Кулешов является временно исполняющим обязанности руководителя Фонда. О его конкретных планах по модернизации жилищно-коммунальной сферы пока не сообщается.