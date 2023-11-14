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В Новосибирске сменился руководитель Фонда модернизации ЖКХ

«Не строитель»: в Новосибирске выбрали нового руководителя Фонда модернизации ЖКХ

14 ноября 2023, 07:26
Фото: precedent.tv
В Новосибирске сменился руководитель Фонда модернизации ЖКХ

В Новосибирске определились с новым руководителем Фонда модернизации ЖКХ

В Новосибирске выбрали нового главу Фонда модернизации ЖКХ. Решением конкурсной комиссии под руководством замгубернатора Сергея Семки на эту должность был выбран Дмитрий Кулешов.

Также на эту должность претендовали еще один заместитель бывшего руководителя фонда Евгения Кима Дмитрий Белоусов и директор Сибирского филиала ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» Сергей Устинов. Сейчас Дмитрий Кулешов является временно исполняющим обязанности руководителя Фонда. Но с таким решением согласны не все.

«Мой пламенный призыв о назначении именно строителя, а не юриста, успеха не имел. Сейчас Фондом руководят экономисты и юристы, которые в плане сугубо строительного проектирования разбираются слабо, диалога со строительными организациями до сих пор не выстроено», — цитирует precedent.tv члена регионального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Сергея Аверьяскина.
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По мнению общественника, будущий 2024 год может стать крайне тяжелым в плане модернизации жилого фонда. Представители строительной отрасли опасаются выстраивать долгосрочные контрактные отношения. Поэтому программа капитального ремонта может быть сорвана.

Сейчас Дмитрий Кулешов является временно исполняющим обязанности руководителя Фонда. О его конкретных планах по модернизации жилищно-коммунальной сферы пока не сообщается.

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