«Не строитель»: в Новосибирске выбрали нового руководителя Фонда модернизации ЖКХ

Также на эту должность претендовали еще один заместитель бывшего руководителя фонда Евгения Кима Дмитрий Белоусов и директор Сибирского филиала ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве» Сергей Устинов. Сейчас Дмитрий Кулешов является временно исполняющим обязанности руководителя Фонда. Но с таким решением согласны не все.