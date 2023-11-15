Тело мужчины нашли на тротуаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В Новосибирске было обнаружено тело мужчины на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».
Труп мужчины найден возле дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128. Очевидцы полагают, что мужчина мог выпасть из окна. Официально информацию в ГУ МВД по региону не прокомментировали.
Напомним, ранее мы рассказывали, как убийцу женщины в новогоднюю ночь 1999 года задержали под Новосибирском. Спустя более двадцати лет, следователи смогли выйти на след подозреваемого.