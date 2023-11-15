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Тело мужчины нашли на тротуаре в Новосибирске

Тело мужчины нашли на тротуаре в Новосибирске

15 ноября 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Новосибирске найдено тело мужчины на тротуаре возле дома в Железнодорожном районе, о чем стало известно из соцсетей.

В Новосибирске было обнаружено тело мужчины на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Труп мужчины найден возле дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128. Очевидцы полагают, что мужчина мог выпасть из окна. Официально информацию в ГУ МВД по региону не прокомментировали.

Напомним, ранее мы рассказывали, как убийцу женщины в новогоднюю ночь 1999 года задержали под Новосибирском. Спустя более двадцати лет, следователи смогли выйти на след подозреваемого.

Убийцу женщины в новогоднюю ночь 1999 года задержали под Новосибирском
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Труп#Эмилия Губарева
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