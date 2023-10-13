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Три трупа обнаружены в Новосибирске за прошедшие сутки.

За сутки в Новосибирске обнаружили тела троих мужчин в запертых квартирах

13 октября 2023, 04:51
Фото: Рина Трофимова / atas.info
Три трупа обнаружены в Новосибирске за прошедшие сутки.
На трупный запах в подъезде в доме на Обской, 47 пожаловались соседи. После того, как вечером 12 октября дверь в квартиру вскрыли, внутри обнаружили труп. Тела еще двоих мужчин также были найдены в тот же день в запертых квартирах в Новосибирске.

Труп мужчины 1960 г. р. обнаружен днем 12 октября в запертой квартире на ул. Доватора, сообщают в сводках МАСС. Из квартиры шел трупный запах. Дверь вскрыли, тело мужчины передали сотрудникам полиции.

Как сообщили в МАСС на улице Обская около 9 часов вечера 12 октября после вскрытия двери в квартире был обнаружен труп мужчины 1970 г. р. Об этом инциденте Атас.Инфо сообщили читатели, уточнив, что в подъезде около 10 дней стоял зловонный запах. Жильцы вызвали спасателей, чтобы вскрыть двери в квартиру соседа, переставшего выходить на связь.

Поздно вечером того же дня поступил вызов из Академгородка, ул. Российская. В результате выезда в квартире обнаружен мужчина 1937 г. р. без признаков жизни.

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