За сутки в Новосибирске обнаружили тела троих мужчин в запертых квартирах

На трупный запах в подъезде в доме на Обской, 47 пожаловались соседи. После того, как вечером 12 октября дверь в квартиру вскрыли, внутри обнаружили труп. Тела еще двоих мужчин также были найдены в тот же день в запертых квартирах в Новосибирске.