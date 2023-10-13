За сутки в Новосибирске обнаружили тела троих мужчин в запертых квартирах

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Труп мужчины 1960 г. р. обнаружен днем 12 октября в запертой квартире на ул. Доватора, сообщают в сводках МАСС. Из квартиры шел трупный запах. Дверь вскрыли, тело мужчины передали сотрудникам полиции.
Как сообщили в МАСС на улице Обская около 9 часов вечера 12 октября после вскрытия двери в квартире был обнаружен труп мужчины 1970 г. р. Об этом инциденте Атас.Инфо сообщили читатели, уточнив, что в подъезде около 10 дней стоял зловонный запах. Жильцы вызвали спасателей, чтобы вскрыть двери в квартиру соседа, переставшего выходить на связь.
Поздно вечером того же дня поступил вызов из Академгородка, ул. Российская. В результате выезда в квартире обнаружен мужчина 1937 г. р. без признаков жизни.
Тело пропавшей женщины обнаружили в Новосибирской области.