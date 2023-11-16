Бурятского наркодилера задержали в Новосибирске — ему грозит срок

«С ноября 2019 года задержанный находился в федеральном розыске по возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 30, п., а ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Мужчина признался, что паспорт и водительское удостоверение приобрел через интернет за 300 тысяч рублей, зная, что находится в розыске», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.