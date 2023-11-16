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Автовладельца задержали

Бурятского наркодилера задержали в Новосибирске — ему грозит срок

16 ноября 2023, 13:10
Фото: Прокуратура НСО
Автовладельца задержали

В Новосибирске задержали наркосбытчика из Улан-Удэ с поддельным паспортом

В Новосибирске задержали жителя Улан-Удэ. Это произошло во время проверки документов.

Причиной стала излишняя подозрительность сотрудников ДПС. Им показалось, что документы водителя являются поддельными, поэтому мужчина был доставлен в отделение. Но неприятности автовладельца на этом не закончились.

«С ноября 2019 года задержанный находился в федеральном розыске по возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 30, п., а ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Мужчина признался, что паспорт и водительское удостоверение приобрел через интернет за 300 тысяч рублей, зная, что находится в розыске», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

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Теперь к проступкам мужчины добавится уголовное дело о покупке поддельных документов. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

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