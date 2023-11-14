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Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска

Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска

14 ноября 2023, 01:51
Фото: atas.info
В Новосибирске проведут мероприятие «Нелегальный мигрант», в рамках которого будет осуществляться проверка транспортных средств.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД проведут операцию под названием «Нелегальный мигрант» с 13 по 17 ноября 2023 года.

Целью этого мероприятия будет поиск нелегальных мигрантов среди водителей и пассажиров на дорогах города.

В рамках операции планируется проверять транспортные средства на постах и маршрутах патрулирования, чтобы выявить иностранных водителей и пассажиров, которые находятся в Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, как сообщили представители ГИБДД Новосибирской области.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Гибдд#Мигранты#Эмилия Губарева#Мигрант
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