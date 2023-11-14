Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска

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Published Сегодня, 01:51
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В Новосибирске сотрудники ГИБДД проведут операцию под названием «Нелегальный мигрант» с 13 по 17 ноября 2023 года.
Целью этого мероприятия будет поиск нелегальных мигрантов среди водителей и пассажиров на дорогах города.
В рамках операции планируется проверять транспортные средства на постах и маршрутах патрулирования, чтобы выявить иностранных водителей и пассажиров, которые находятся в Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, как сообщили представители ГИБДД Новосибирской области.