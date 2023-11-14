Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска

В рамках операции планируется проверять транспортные средства на постах и маршрутах патрулирования, чтобы выявить иностранных водителей и пассажиров, которые находятся в Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, как сообщили представители ГИБДД Новосибирской области.