Новосибирцев обманули с турпутевками в Дубай — фирма исчезла с деньгами

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщает precedent.tv, сибирячка Ольга приобрела путевки в Объединенные Арабские Эмираты на четырех человек в июне. Общая сумма тура составила 330 тысяч рублей, клиентка оплатила ее сразу. Но после этого радушные представители фирмы скрылись в неизвестном направлении.
«С 16 октября в агентстве не брали трубку, офис был закрыт. Обратились в правоохранительные органы, завели дело в ОБЭП. Но 3 ноября так в Дубай и не улетели», — сетует Ольга.
При этом от действий туристической фирмы Protravel могли пострадать 54 человека, среди них есть туристы из Санкт-Петербурга. Соответствующие отзывы разъяренных клиентов постоянно увеличиваются, а многие комментаторы в 2GIS советуют забыть про эту компанию.
В официальном паблике турфирмы в социальной сети «ВКонтакте» последний пост был опубликован в мае нынешнего года. Сайт компании, указанный в сервисе «Контур.Фокус», уже не работает.