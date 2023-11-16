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Новосибирцы не смогли отдохнуть в Дубае

Новосибирцев обманули с турпутевками в Дубай — фирма исчезла с деньгами

16 ноября 2023, 10:15
Фото: Tripster.ru
Новосибирцы не смогли отдохнуть в Дубае

В Новосибирске клиенты турагенства жалуются на обман с путевками в Дубай

Семья из Новосибирска не смогла полноценно отдохнуть в Дубае. Перелет намечался в ноябре, однако представители турфирмы перестали отвечать на звонки и осуществлять обратную связь с клиентами.

Как сообщает precedent.tv, сибирячка Ольга приобрела путевки в Объединенные Арабские Эмираты на четырех человек в июне. Общая сумма тура составила 330 тысяч рублей, клиентка оплатила ее сразу. Но после этого радушные представители фирмы скрылись в неизвестном направлении.

«С 16 октября в агентстве не брали трубку, офис был закрыт. Обратились в правоохранительные органы, завели дело в ОБЭП. Но 3 ноября так в Дубай и не улетели», — сетует Ольга.
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При этом от действий туристической фирмы Protravel могли пострадать 54 человека, среди них есть туристы из Санкт-Петербурга. Соответствующие отзывы разъяренных клиентов постоянно увеличиваются, а многие комментаторы в 2GIS советуют забыть про эту компанию.

В официальном паблике турфирмы в социальной сети «ВКонтакте» последний пост был опубликован в мае нынешнего года. Сайт компании, указанный в сервисе «Контур.Фокус», уже не работает.

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#Новосибирск#Отдых#Мошенничество#Туризм#Туристы#Мошенники#Александр Ляхов
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