Новосибирцев обманули с турпутевками в Дубай — фирма исчезла с деньгами

Как сообщает precedent.tv, сибирячка Ольга приобрела путевки в Объединенные Арабские Эмираты на четырех человек в июне. Общая сумма тура составила 330 тысяч рублей, клиентка оплатила ее сразу. Но после этого радушные представители фирмы скрылись в неизвестном направлении.