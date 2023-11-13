Директору новосибирской турфирмы огласили приговор за гибель 9 туристов на Камчатке

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Директор новосибирской компании «Экстрим тайм» был признан виновным в смерти участников восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке. Руководитель фирмы Андрей Степанов получил четыре года лишения свободы за организацию тура в сентябре 2022 года, в результате которого погибли девять человек, включая гида компании.
Судебное разбирательство по этому делу проходило в Петропавловске-Камчатском. Степанов организовал тур на Ключевскую сопку, который привел к гибели девяти человек. Его обвиняли в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов, что привело к смерти более двух людей.
По версии следствия, руководитель знал о запрете посещения и проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но разместил рекламное объявление об организации восхождения в социальной сети. Более десятка человек из разных регионов России заключили с ним договор на получение услуг и заплатили около 1 миллиона рублей.
30 августа начался поход на вулкан без разрешения природного парка на посещение и по неутвержденному маршруту. В результате один человек погиб от полученных травм, еще семь человек и один проводник умерли от переохлаждения. Спасателям удалось эвакуировать только одного проводника и двух туристов.