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Директору новосибирской турфирмы вынесли приговор за гибель людей на Камчатке

Директору новосибирской турфирмы огласили приговор за гибель 9 туристов на Камчатке

13 ноября 2023, 05:14
Фото: 1MI

Директору новосибирской турфирмы вынесли приговор за гибель людей на Камчатке

За гибель туристов на Камчатке суд вынес приговор директору турфирмы в Новосибирске.

Директор новосибирской компании «Экстрим тайм» был признан виновным в смерти участников восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке. Руководитель фирмы Андрей Степанов получил четыре года лишения свободы за организацию тура в сентябре 2022 года, в результате которого погибли девять человек, включая гида компании.

Судебное разбирательство по этому делу проходило в Петропавловске-Камчатском. Степанов организовал тур на Ключевскую сопку, который привел к гибели девяти человек. Его обвиняли в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов, что привело к смерти более двух людей.

По версии следствия, руководитель знал о запрете посещения и проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но разместил рекламное объявление об организации восхождения в социальной сети. Более десятка человек из разных регионов России заключили с ним договор на получение услуг и заплатили около 1 миллиона рублей.

30 августа начался поход на вулкан без разрешения природного парка на посещение и по неутвержденному маршруту. В результате один человек погиб от полученных травм, еще семь человек и один проводник умерли от переохлаждения. Спасателям удалось эвакуировать только одного проводника и двух туристов.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Туристы погибли на Камчатке#Камчатка#Эмилия Губарева
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