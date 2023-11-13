Директору новосибирской турфирмы огласили приговор за гибель 9 туристов на Камчатке

30 августа начался поход на вулкан без разрешения природного парка на посещение и по неутвержденному маршруту. В результате один человек погиб от полученных травм, еще семь человек и один проводник умерли от переохлаждения. Спасателям удалось эвакуировать только одного проводника и двух туристов.