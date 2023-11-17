18 ноября 2023 над Новосибирском пролетят Леониды — когда наблюдать метеорный поток

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Метеорный поток начался 6 ноября, но своего максимума достигнет в ночь на 18 ноября. Для его наблюдения желательно уехать за город на открытую местность, где отсутствуют источники искусственного освещения.
«Наилучшими условиями для наблюдения окажутся предутренние часы. Лунный свет не скроет метеоры, так как естественный спутник Земли на этот раз зайдет еще вечером, и вся ночь обещает быть безлунной и благоприятной для наблюдения метеоров», — рассказал Atas.Info главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Для точного определения положения созвездия Льва необходимо воспользоваться мобильными устройствами с установленными приложениями-путеводителями по звездному небу.