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Луна не помешает наблюдению метеорного потока

18 ноября 2023 над Новосибирском пролетят Леониды — когда наблюдать метеорный поток

17 ноября 2023, 02:20
Фото: freepik.com
Луна не помешает наблюдению метеорного потока

Новосибирцы увидят в небе метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября 2023

18 ноября новосибирцы смогут наблюдать метеорный поток Леониды. Он является одним из самых ожидаемых астрономических событий 2023 года. Родоначальницей метеорного потока является комета Темпеля — Туттля.

Метеорный поток начался 6 ноября, но своего максимума достигнет в ночь на 18 ноября. Для его наблюдения желательно уехать за город на открытую местность, где отсутствуют источники искусственного освещения.

«Наилучшими условиями для наблюдения окажутся предутренние часы. Лунный свет не скроет метеоры, так как естественный спутник Земли на этот раз зайдет еще вечером, и вся ночь обещает быть безлунной и благоприятной для наблюдения метеоров», — рассказал Atas.Info главный сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Для точного определения положения созвездия Льва необходимо воспользоваться мобильными устройствами с установленными приложениями-путеводителями по звездному небу.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Астрономия#Метеорный поток Леониды#Александр Ляхов#Звезды#Метеоры
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