В Новосибирской области стало больше нарушений на стройках: Стройнадзор назвал цифру

Согласно статистике Стройнадзора, было выявлено 2681 нарушение (против 1719 в 2022 году). Увеличилось число предписаний — 400 (против 296). Кроме того, возросло и количество штрафов, их уже выписано на сумму 15,5 миллионов рублей.