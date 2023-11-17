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На новосибирских стройках возросло число нарушений

В Новосибирской области стало больше нарушений на стройках: Стройнадзор назвал цифру

17 ноября 2023, 08:31
Фото: Midjourney
На новосибирских стройках возросло число нарушений

2681 нарушение на стройках Новосибирской области выявил Стройнадзор

Число выявленных нарушений при строительстве объектов достигло 2681 в 2023 году. Такую цифру назвали руководители инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области 17 ноября. Причину роста нарушений объяснил начальник регионального госстройнадзора Алексей Нечунаев.

Нарушения, допущенные при строительстве, связывают с ростом числа строящихся в регионе объектов. Число выявленных нарушений пропорционально количеству строек.

«Увеличилось число строящихся объектов — примерно на 20%. Естественно, что на тот же процент увеличилось и количество проводимых проверок — в этом году на 26%», — отметил начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс».

Всего в Новосибирской области в данный момент строится 1084 объекта.

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Согласно статистике Стройнадзора, было выявлено 2681 нарушение (против 1719 в 2022 году). Увеличилось число предписаний — 400 (против 296). Кроме того, возросло и количество штрафов, их уже выписано на сумму 15,5 миллионов рублей.

«Для нас не является главным наложение штрафов и санкций. Все нарушения выявляются после прокурорских проверок и жалоб граждан. Мы стараемся проводить профилактические визиты, осуществляем бесплатный аудит», — заявил Алексей Нечунаев.
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