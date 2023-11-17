«Столбчатый вместо свайного»: стройнадзор объяснил снос фундаментов строящихся школ

Им было рекомендовано остановить работы до прохождения экспертизы. Они нанимали организацию, которая проводила испытание фундаментов, которые они поменяли. В итоге ничего не прошло: фундаменты не понесли бы той нагрузки. Поэтому концессионер за свой счет демонтирует фундаменты на трех школах», — рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев на пресс-конференции в «Интерфаксе» 17 ноября.