«Столбчатый вместо свайного»: стройнадзор объяснил снос фундаментов строящихся школ

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:18
Шесть новых школ в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства строит ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“, возглавляемая бизнесменом Отто Сопроненко.
«Застройщик-концессионер зашел на шесть школ одновременно, но на трех школах почему-то изменил тип фундамента. Не проектный фундамент начал делать.
Им было рекомендовано остановить работы до прохождения экспертизы. Они нанимали организацию, которая проводила испытание фундаментов, которые они поменяли. В итоге ничего не прошло: фундаменты не понесли бы той нагрузки. Поэтому концессионер за свой счет демонтирует фундаменты на трех школах», — рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев на пресс-конференции в «Интерфаксе» 17 ноября.
«По проекту, прошедшему экспертизу, должны быть свайные фундаменты, но концессионер почему-то сделал столбчатые», — пояснил заместитель начальника Олег Михальченко.
Высокие требования к фундаментам школ диктует сложный грунт на участках, где они строятся. Напомним, что речь идет о зданиях школ на улице Виктора Шевелева и на улице Николая Сотникова. Обе территории остро нуждаются в новых школах из-за большого количества новостроек.
В результате штрафы выписаны застройщику и стройконтролю, не остановившему работы по подмене фундаментов. Штрафы для юрлиц за такие нарушения от 100 до 300 тысяч рублей. Срок сдачи этих трех школ пришлось перенесли на лето следующего года, сообщил Алексей Нечунаев.
Ранее о переносе сдачи концессионных школ с 2023 года на 2024 говорил и министр строительства области Алексей Колмаков. Изначально их планировали сдать еще в 2022 году.
Летом 2023 правительство Новосибирской области внесло изменения в пять из шести концессионных соглашений на строительство школ в регионе. Общая стоимость заключенных контрактов достигла 7 миллиардов рублей.