Новосибирская мэрия продолжает войну с шашлычниками у Монумента Славы

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Во время традиционного часа прессы в пятницу 17 октября новосибирский градоначальник заявил, что переговоры с собственниками ведутся. И главным здесь является вопрос соблюдения законодательства.
«И земельный участок, и кафе находятся в собственности. Для его изъятия необходимо договориться о сумме компенсации. Мы работаем в этом направлении», — рассказал Анатолий Локоть журналистам.
Напомним, что кафе-шашлычная на Станиславского раздражает новосибирцев громкой музыкой и запахами еды уже давно, постановление об изъятии земли появилось еще в 2019 году. Многих горожан не радует и соседство предпринимателей с Монументом Славы.