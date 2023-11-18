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Шашлычная откровенно раздражает новосибирцев

Новосибирская мэрия продолжает войну с шашлычниками у Монумента Славы

18 ноября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Шашлычная откровенно раздражает новосибирцев

В мэрии Новосибирска сообщили, когда снесут шашлычную у Монумента Славы

Власти Новосибирска продолжают работу по решению проблемы кафе-шашлычной возле Монумента Славы. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Во время традиционного часа прессы в пятницу 17 октября новосибирский градоначальник заявил, что переговоры с собственниками ведутся. И главным здесь является вопрос соблюдения законодательства.

«И земельный участок, и кафе находятся в собственности. Для его изъятия необходимо договориться о сумме компенсации. Мы работаем в этом направлении», — рассказал Анатолий Локоть журналистам.

Напомним, что кафе-шашлычная на Станиславского раздражает новосибирцев громкой музыкой и запахами еды уже давно, постановление об изъятии земли появилось еще в 2019 году. Многих горожан не радует и соседство предпринимателей с Монументом Славы.

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#Новосибирск#Кафе#Мэрия Новосибирска#Анатолий Локоть#Александр Ляхов#Монумент Славы
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