Андрей Травников: работаем на импортозамещение и внедрение новых технологий

Основной упор в Новосибирской области сделан на импортозамещающих технологиях для производства. Господдержка обеспечивается не только за счет бюджета области, но и благодаря решениям Президента России Владимира Путина через Российский научный фонд.



«Мы „пересобрали“ все меры поддержки научно-исследовательской деятельности, не только по линии миннауки, но и по линии всех остальных отраслевых министерств. Все работаем на импортозамещение, на разработку и внедрение новых технологий в производство на территории нашей области», − подчеркнул Губернатор.



По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина, через РНФ обеспечивается паритетная поддержка (50% от общего объёма на каждый проект) научных проектов, реализуемых в организациях научно-образовательного комплекса региона. Так, за счёт областного бюджета поддержано: в 2022 году — 42 проекта на 64,4 млн руб; в 2023 году — 73 проекта на 86,7 млн руб. Столько же средств на эти проекты предоставил федеральный центр.



Как отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, сегодня серьёзную поддержку получают проекты фундаментальных и поисковых научных исследований, молодые учёные, молодёжные лаборатории. Средства также направляются на трансфер и коммерциализацию проектов. В числе успешных инноваций, уже внедрённых в производство − газоанализатор для диагностики вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса, приборы дистанционного контроля за медицинскими параметрами пациентов, комплекс удалённого автоматизированного управления гидропонной установкой.



Научно-исследовательская деятельность молодых учёных поощряется грантами, премиями и стипендиями Правительства Новосибирской области. Придавая большое значение закреплению молодых научных кадров на местах, Правительство Новосибирской области в 2023 году увеличило объёмы бюджетных ассигнований на эти цели. Предоставлено: в 2022 году — 12 грантов на 6 млн руб.; в 2023 году — 30 грантов на 15 млн руб.



Также предоставляются субсидии субъектам инновационной деятельности на трансфер и коммерциализацию технологий. Среди поддержанных в 2023 году проектов шесть — это проекты СиббиоНОЦ, которые уже получили в общей сложности 36 млн руб.



В целях закрепления молодых научных кадров в прошлом году было принято решение о создании научных лабораторий под руководством молодых учёных в НИИ и вузах по аналогии с федеральным механизмом создания молодёжных научных лабораторий. В 2023 году министерство науки и инновационной политики Новосибирской области провело конкурс на поддержку их создания. Участники конкурса — федеральные государственные научные организации или организации высшего образования, вошедшие в программу деятельности СиббиоНОЦ и реализующие научно-технологические проекты в рамках СиббиоНОЦ. Победителям предоставляется по 15 млн в год на проект, на 2023–2025 годы (45 млн руб на проект). По результатам конкурса победителями определены 3 проекта создания молодёжных лабораторий в рамках СиббиоНОЦ (общий объем поддержки 135 млн руб): НГТУ — «Интеграционная лаборатория „Биоинженерия“; НИИФКИ — „Лаборатория регуляции иммунного обмена“; НИОХ СО РАН — „Молодёжная лаборатория химии и технологии вторичных метаболитов растений и животных“.