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Updated Сегодня, 11:56

Сибиряк погиб на СВО

Ефрейтор из Новосибирской области Никита Нечаев погиб на СВО

20 ноября 2023, 11:54
Фото: Telegram-канал «Своих не бросаем. Барабинск»
Сибиряк погиб на СВО

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО ефрейтором Никитой Нечаевым

В Барабинске простятся с Никитой Нечаевым. Мужчина погиб на СВО.

Как сообщает Telegram-канал «Своих не бросаем. Барабинск», сибиряк погиб на территории Запорожской области. Дата похорон пока не сообщается.

Никита Нечаев родился в Барабинске. После окончания девяти классов получил профессию токаря в Новосибирском станкостроительном техникуме. Отслужив в железнодорожных войсках, получил звание ефрейтора.

После армии сибиряк работал на машиностроительном заводе, затем занимался эвакуацией автомобильного транспорта. В августе нынешнего года отправился в зону СВО. Подробности гибели не сообщаются.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Барабинск#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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