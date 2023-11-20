Ефрейтор из Новосибирской области Никита Нечаев погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как сообщает Telegram-канал «Своих не бросаем. Барабинск», сибиряк погиб на территории Запорожской области. Дата похорон пока не сообщается.
Никита Нечаев родился в Барабинске. После окончания девяти классов получил профессию токаря в Новосибирском станкостроительном техникуме. Отслужив в железнодорожных войсках, получил звание ефрейтора.
После армии сибиряк работал на машиностроительном заводе, затем занимался эвакуацией автомобильного транспорта. В августе нынешнего года отправился в зону СВО. Подробности гибели не сообщаются.