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Владимир Комлев из Купинского района погиб в зоне СВО

19 ноября 2023, 12:31
Владимир Комлев погиб 4 ноября при исполнении служебного долга в зоне СВО, в апреле 2024 года ему должно было исполниться 30 лет.

Владимир Комлев родился в апреле 1994 года, учился в средней школе №80 Купинского района. В школе увлекался стрелковым оружием, военной и специальной техникой, мечтал быть поенным. После школы отправился на службу в вооруженные силы, где подписал контракт, служил в Алейске.

С осени прошлого года находился в зоне СВО, 4 ноября 2023 года погиб, выполняя служебный долг. Прощание с военным пройдет завтра с 11.00 до 13.00 в здании кинотеатра «Сибирь» в Купино.

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В ноябре фармацевты заметили, что вырос спрос на медикаменты для аптечек, отправляемых в зону СВО.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Ольга Храмушкина
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