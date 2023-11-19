Владимир Комлев из Купинского района погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Владимир Комлев родился в апреле 1994 года, учился в средней школе №80 Купинского района. В школе увлекался стрелковым оружием, военной и специальной техникой, мечтал быть поенным. После школы отправился на службу в вооруженные силы, где подписал контракт, служил в Алейске.
С осени прошлого года находился в зоне СВО, 4 ноября 2023 года погиб, выполняя служебный долг. Прощание с военным пройдет завтра с 11.00 до 13.00 в здании кинотеатра «Сибирь» в Купино.
В ноябре фармацевты заметили, что вырос спрос на медикаменты для аптечек, отправляемых в зону СВО.