Владимир Комлев из Купинского района погиб в зоне СВО

Владимир Комлев родился в апреле 1994 года, учился в средней школе №80 Купинского района. В школе увлекался стрелковым оружием, военной и специальной техникой, мечтал быть поенным. После школы отправился на службу в вооруженные силы, где подписал контракт, служил в Алейске.