Новосибирцы в ноябре чаще покупали лекарства для отправки на СВО

По словам сотрудницы одной из аптек в сети «Моя аптека» рост продаж препаратов для отправки в зону СВО в том числе вызван сезоном острых респираторных заболеваний и гриппа. По-прежнему большим спросом для формирования гуманитарной помощи пользуются материал для перевязки, медицинские жгуты, противоожоговые средства, антибиотики, жаропонижающие, НПВС и другие обезболивающие, а также средства гигиены и противошоковые средства.