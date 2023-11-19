Новосибирцы в ноябре чаще покупали лекарства для отправки на СВО

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Фармацевты в Новосибирске отметили, что этой осенью возрос спрос на медикаменты для формирования аптечек и гуманитарных грузов, которые новосибирцы отправляют в зону СВО. Об этом пишет интернет-издание «BFM-Новосибирск».
«В ряде аптек установлены специальные ящики, куда люди могут положить лекарства, медизделия для обработки ран и перевязки для отправки солдатам. Потом мы формируем гуманитарный груз и отправляем на СВО», — рассказала фармацевт одной из местных аптек.
По словам сотрудницы одной из аптек в сети «Моя аптека» рост продаж препаратов для отправки в зону СВО в том числе вызван сезоном острых респираторных заболеваний и гриппа. По-прежнему большим спросом для формирования гуманитарной помощи пользуются материал для перевязки, медицинские жгуты, противоожоговые средства, антибиотики, жаропонижающие, НПВС и другие обезболивающие, а также средства гигиены и противошоковые средства.
Андрей Алтынников из Новосибирской области погиб в зоне СВО.