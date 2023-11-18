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Updated Сегодня, 12:30

Мужчине было 43 года

В Новосибирской области простились с бойцом СВО Андреем Алтынниковым

18 ноября 2023, 12:28
Фото: ВК / Степная Нива
Мужчине было 43 года

Под Новосибирском похоронили главу подразделения «Шторм» Андрея Алтынникова

В селе Баган простились с местным жителем Андреем Алтынниковым. Мужчина погиб в зоне СВО.
«17 ноября баганцы простились с участником СВО Алтынниковым Андреем Анатольевичем. Наш земляк скончался в Купинской районной больнице», — сообщается в паблике издания «Степная нива» в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Алтынников родился в селе Баган. Срочную службу проходил в Чеченской республике, где был ранен. После демобилизации работал сварщиком-высотником, затем в отделении Западно-Сибирской железной дороги.

В сентябре 2022 года мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО Андрей Алтынников служил командиром спецподразделения «Шторм». Был тяжело ранен и находился на лечении в военном госпитале в Екатеринбурге.

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