В Новосибирской области простились с бойцом СВО Андреем Алтынниковым

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«17 ноября баганцы простились с участником СВО Алтынниковым Андреем Анатольевичем. Наш земляк скончался в Купинской районной больнице», — сообщается в паблике издания «Степная нива» в социальной сети «ВКонтакте».
Андрей Алтынников родился в селе Баган. Срочную службу проходил в Чеченской республике, где был ранен. После демобилизации работал сварщиком-высотником, затем в отделении Западно-Сибирской железной дороги.
В сентябре 2022 года мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО Андрей Алтынников служил командиром спецподразделения «Шторм». Был тяжело ранен и находился на лечении в военном госпитале в Екатеринбурге.