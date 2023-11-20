«Кушать все хотят»: в Новосибирске резко подорожает проезд на 63-м маршруте

Новосибирцы уже обсуждают нововведение в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Многие из них считают повышение желанием заработать. «Ну, это еще мало. Ведь кушать все хотят», — заметил Евгений Скаков. «А разве цена на солярку не откатилась назад?», — удивляется Евгений Козырь. «По литру топлива на человека. Будет дешевле личным транспортом уехать», — заявляет новосибирец под ником Ремонт Холодильников.