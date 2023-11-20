«Кушать все хотят»: в Новосибирске резко подорожает проезд на 63-м маршруте

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
При этом компания, ответственная за маршрут, объясняет повышение ростом розничных цен на топливо и запчасти.
«Уважаемые пассажиры! В связи с неоднократным повышением розничных цен на моторное топливо и запасные части и в соответствии с федеральным законом №220-ФЗ с 1 декабря стоимость проезда увеличивается до 50 рублей», — гласит соответствующее объявление в маршрутном такси.
Новосибирцы уже обсуждают нововведение в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Многие из них считают повышение желанием заработать. «Ну, это еще мало. Ведь кушать все хотят», — заметил Евгений Скаков. «А разве цена на солярку не откатилась назад?», — удивляется Евгений Козырь. «По литру топлива на человека. Будет дешевле личным транспортом уехать», — заявляет новосибирец под ником Ремонт Холодильников.
Впрочем, многих желание компании «взвинтить» цены раздражает. «Цены как в Москве, но после 21.00 никогда не уедешь», — возмущается Екатерина Скачкова.
«Кто-то кричал: ездите на общественном транспорте, улицы забили! Вот теперь и катайтесь. Сначала на остановке проморозитесь, а затем побудьте селедкой в банке», — не сдерживает эмоций Виктор Боровиков.