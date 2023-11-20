atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Проезд подорожает с 1 декабря

«Кушать все хотят»: в Новосибирске резко подорожает проезд на 63-м маршруте

20 ноября 2023, 09:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Проезд подорожает с 1 декабря

В Новосибирске проезд в маршрутном такси №63 подорожает до 50 рублей

В Новосибирске подорожает проезд на маршруте №63. Повышение проезда запланировано с 1 декабря.

При этом компания, ответственная за маршрут, объясняет повышение ростом розничных цен на топливо и запчасти.

«Уважаемые пассажиры! В связи с неоднократным повышением розничных цен на моторное топливо и запасные части и в соответствии с федеральным законом №220-ФЗ с 1 декабря стоимость проезда увеличивается до 50 рублей», — гласит соответствующее объявление в маршрутном такси.

Новосибирцы уже обсуждают нововведение в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Многие из них считают повышение желанием заработать. «Ну, это еще мало. Ведь кушать все хотят», — заметил Евгений Скаков. «А разве цена на солярку не откатилась назад?», — удивляется Евгений Козырь. «По литру топлива на человека. Будет дешевле личным транспортом уехать», — заявляет новосибирец под ником Ремонт Холодильников.

Впрочем, многих желание компании «взвинтить» цены раздражает. «Цены как в Москве, но после 21.00 никогда не уедешь», — возмущается Екатерина Скачкова.

«Кто-то кричал: ездите на общественном транспорте, улицы забили! Вот теперь и катайтесь. Сначала на остановке проморозитесь, а затем побудьте селедкой в банке», — не сдерживает эмоций Виктор Боровиков.
В Новосибирске не будут переводить общественный транспорт на муниципальный контракт
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрантов-нелегалов будут ловить на дорогах Новосибирска
#Транспорт#Новосибирск#Цены#Соцсети#Маршрутка#Маршрутное такси#Проезд#Александр Ляхов
Подпишитесь
Чудовищные последствия урагана в Новосибирской области: 40 тысяч человек без света
Сегодня, 03:38
Собрание в поддержку мобилизованных прошло в Новосибирске
Вчера, 14:35
Фанаты исполнителя MAYOT устроили давку перед его концертом в «Гастрохолле»
Вчера, 03:10
Новосибирским старшеклассникам назвали даты проведения ЕГЭ-2024
Сегодня, 07:59
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
17 ноября, 06:57
Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи
Сегодня, 01:21