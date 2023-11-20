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Николай Шипчин официально стал главой Кыштовского района

Николай Шипчин официально стал главой Кыштовского района

20 ноября 2023, 04:16
Фото: 1MI
Главой Кыштовского района Новосибирской области официально стал Николай Шипчин. На оперативном совещании в правительстве 20 ноября губернатор Андрей Травников поздравил его с назначением.

В Кыштовском районе 16 ноября прошла сессия советов депутатов по избранию главы района. В результате, руководителем единогласно был выбран Николай Шипчин. В должность главы он вступил с 17 ноября.

«Николай Викторович, поздравляем. Успехов на новой должности», — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что 21 августа 2023 года ушел с должности главы Кыштовского района — Николай Кузнецов. Он проработал на этой должности 28 лет — с 1995 года. Всего на этот пост было три кандидата: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Кыштовский район
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