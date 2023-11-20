Николай Шипчин официально стал главой Кыштовского района

Напомним, что 21 августа 2023 года ушел с должности главы Кыштовского района — Николай Кузнецов. Он проработал на этой должности 28 лет — с 1995 года. Всего на этот пост было три кандидата: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева.