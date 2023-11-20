Николай Шипчин официально стал главой Кыштовского района

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Кыштовском районе 16 ноября прошла сессия советов депутатов по избранию главы района. В результате, руководителем единогласно был выбран Николай Шипчин. В должность главы он вступил с 17 ноября.
«Николай Викторович, поздравляем. Успехов на новой должности», — подчеркнул Андрей Травников.
Напомним, что 21 августа 2023 года ушел с должности главы Кыштовского района — Николай Кузнецов. Он проработал на этой должности 28 лет — с 1995 года. Всего на этот пост было три кандидата: Николай Шипчин, Сергей Черкасов, Алена Шеломенцева.