Плюсовая температура и гололед ждут новосибирцев в ближайшие выходные

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В конце рабочей недели жителей Новосибирска вновь ждет оттепель и скользкие тротуары.
«К выходным у нас температура прогнозируется 0.+2 градуса, ночью от 0 до 2 градусов. Осадки в виде снега различной интенсивности, сильная гололедица», — сообщил в понедельник, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.
В ближайшие три дня погода ожидается прохладной, с пониженим температуры до 11 градусов ниже нулевой отметки, добавил Куценко.