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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В ближайшие три дня в городе будет стоять морозная погода

Плюсовая температура и гололед ждут новосибирцев в ближайшие выходные

20 ноября 2023, 09:31
Фото: atas.info
В ближайшие три дня в городе будет стоять морозная погода

Оттепель надвигается на Новосибирск в конце недели

На Новосибирск вновь надвигается потепление. Столбик термометра поднимется выше нулевой отметки в ближайшую субботу

В конце рабочей недели жителей Новосибирска вновь ждет оттепель и скользкие тротуары.

«К выходным у нас температура прогнозируется 0.+2 градуса, ночью от 0 до 2 градусов. Осадки в виде снега различной интенсивности, сильная гололедица», — сообщил в понедельник, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.

В ближайшие три дня погода ожидается прохладной, с пониженим температуры до 11 градусов ниже нулевой отметки, добавил Куценко.

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#Общество#Новосибирск#Прогноз#Гололед#Оттепель
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