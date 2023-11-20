В Новосибирске назвали количество пострадавших во время урагана

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Во время урагана 19 ноября, в Новосибирске пострадала одна женщина, ей на голову упала сломанная ветка дерева. Травмированной оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, ветви деревьев и части кровли, сорванные ветром, повредили шесть автомобилей. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.
Что касается другого урона от шквального ветра — отключений электричества, поваленных деревьев и различных конструкций, то, по словам Куценко, «последствия были на 90% устранены непосредственно в течение 3-4 часов после урагана».