В Новосибирске назвали количество пострадавших во время урагана

Во время урагана 19 ноября, в Новосибирске пострадала одна женщина, ей на голову упала сломанная ветка дерева. Травмированной оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, ветви деревьев и части кровли, сорванные ветром, повредили шесть автомобилей. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.