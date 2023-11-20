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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

В мэрии отчитались о быстрой ликвидации последствий шквального ветра

В Новосибирске назвали количество пострадавших во время урагана

20 ноября 2023, 09:03
Фото: atas.info
В мэрии отчитались о быстрой ликвидации последствий шквального ветра

Женщина получила травму головы во время урагана в Новосибирске

Последствия шквального ветра, обрушившегося на город, не такие серьезные, как в соседних регионах

Во время урагана 19 ноября, в Новосибирске пострадала одна женщина, ей на голову упала сломанная ветка дерева. Травмированной оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, ветви деревьев и части кровли, сорванные ветром, повредили шесть автомобилей. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко.

Ураган обрушился сразу на несколько регионов Сибири
Видео: atas.info

Что касается другого урона от шквального ветра — отключений электричества, поваленных деревьев и различных конструкций, то, по словам Куценко, «последствия были на 90% устранены непосредственно в течение 3-4 часов после урагана».

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