В Новосибирске 3 тысячи студентов могут «подсесть» на наркотики

Тестирование проводилось с 15 сентября по 17 ноября специалистами министерства и Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». В нем приняли участие 16 164 студента 19 вузов и 28 791 студент ссузов.