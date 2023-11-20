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Новосибирские студенты могут подсесть на наркотики

В Новосибирске 3 тысячи студентов могут «подсесть» на наркотики

20 ноября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Новосибирские студенты могут подсесть на наркотики

Министерство образования НСО: 3 тысячи студентов склонны к приему наркотиков

По приказу министерства образования Новосибирской области среди студентов было проведено психологическое тестирование на наркотики. По его итогам свыше 3 тысяч учащихся склонны к употреблению запрещенных препаратов.

Тестирование проводилось с 15 сентября по 17 ноября специалистами министерства и Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». В нем приняли участие 16 164 студента 19 вузов и 28 791 студент ссузов.

Студентов, находящихся в группе риска, выделили в особую категорию. С ними будут вести профилактические беседы, они могут пройти и специальные осмотры.

«Обучающиеся группы повышенного внимания по рисковому поведению будут направлены (на добровольной основе) на профилактические медицинские осмотры, в рамках которых будут проведены исследования по выявлению возможного употребления ими наркотических средств и психотропных веществ», — рассказали precedent.tv в региональном Минобре.
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#Новосибирск#Наркотики#Студенты#Тест#Александр Ляхов#Минобр#Исследование
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