В Новосибирске 3 тысячи студентов могут «подсесть» на наркотики

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Тестирование проводилось с 15 сентября по 17 ноября специалистами министерства и Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». В нем приняли участие 16 164 студента 19 вузов и 28 791 студент ссузов.
Студентов, находящихся в группе риска, выделили в особую категорию. С ними будут вести профилактические беседы, они могут пройти и специальные осмотры.
«Обучающиеся группы повышенного внимания по рисковому поведению будут направлены (на добровольной основе) на профилактические медицинские осмотры, в рамках которых будут проведены исследования по выявлению возможного употребления ими наркотических средств и психотропных веществ», — рассказали precedent.tv в региональном Минобре.