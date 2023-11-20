В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»

Posted 20 ноября, 12:30
Published 20 ноября, 12:30
Modified 20 ноября, 12:32
Updated 20 ноября, 12:32
Как сообщают «Новосибирские новости», изображение появилось на стене выставочного центра «Мельница» на Фабричной, 31. Сюжет 32-метрового полотна основан на рисунках одного из вокалистов коллектива Андрея Князева.
Мурал создали за шесть дней, но работа над композицией еще продолжается. Уличным художникам приходилось постоянно использовать автовышки и привыкать к капризам сибирской погоды с постоянным дождем и снегом.
Новосибирск стал финальным городом, в котором появился уникальный мурал. Подобные изображения уже созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Самаре и Уфе.