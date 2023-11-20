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Posted 20 ноября, 12:30

Published 20 ноября, 12:30

Modified 20 ноября, 12:32

Updated 20 ноября, 12:32

Над муралом работало четыре художника

В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»

20 ноября 2023, 12:30
Фото: nsknews.info
Над муралом работало четыре художника

В Новосибирске появилась уличная арт-композиция в честь группы «Король и Шут»

В Новосибирске уличные художники создали специальный мурал к 35-летнему юбилею рок-группы «Король и Шут». Его разработала московская арт-команда DUPS.

Как сообщают «Новосибирские новости», изображение появилось на стене выставочного центра «Мельница» на Фабричной, 31. Сюжет 32-метрового полотна основан на рисунках одного из вокалистов коллектива Андрея Князева.

Мурал создали за шесть дней, но работа над композицией еще продолжается. Уличным художникам приходилось постоянно использовать автовышки и привыкать к капризам сибирской погоды с постоянным дождем и снегом.

Новосибирск стал финальным городом, в котором появился уникальный мурал. Подобные изображения уже созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Самаре и Уфе.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Творчество#Проект#Музыка#Мурал#Александр Ляхов
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