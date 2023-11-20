Владимир Путин поздравил бабу Клаву из Новосибирской области со 100-летием

Как сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию Коченевского района, Клавдия Ивановна прожила сложную, но достойную жизнь. Уже в одиннадцать лет начала трудиться в колхозе имени Буденного в Ермиловском сельсовете. В 1943 году была мобилизована на работу в воинскую часть в Коченево. После замужества переехала в Сартаково, где трудилась дояркой и рабочей.