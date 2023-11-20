Владимир Путин поздравил бабу Клаву из Новосибирской области со 100-летием

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Также Клавдии Ивановне направили поздравления губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Коченевского района Евгений Антипов.
Как сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию Коченевского района, Клавдия Ивановна прожила сложную, но достойную жизнь. Уже в одиннадцать лет начала трудиться в колхозе имени Буденного в Ермиловском сельсовете. В 1943 году была мобилизована на работу в воинскую часть в Коченево. После замужества переехала в Сартаково, где трудилась дояркой и рабочей.
Сибирячка награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ударник коммунистического труда», имеет множество благодарственных писем. У Клавдии Ивановны есть сын и дочь, которые во всем ей помогают и поддерживают. Пенсионерка активно интересуется всем происходящим в мире и смотрит новости.