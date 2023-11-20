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Пенсионерку поздравил с юбилеем Владимир Путин

Владимир Путин поздравил бабу Клаву из Новосибирской области со 100-летием

20 ноября 2023, 08:48
Фото: Администрация Коченевского района
Пенсионерку поздравил с юбилеем Владимир Путин

Клавдию Хвостову из Новосибирской области поздравил со 100-летием Путин

18 ноября жительнице поселка Коченево Клавдии Ивановне Хвостовой исполнилось 100 лет. В свой юбилей пенсионерка получила поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также Клавдии Ивановне направили поздравления губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Коченевского района Евгений Антипов.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на администрацию Коченевского района, Клавдия Ивановна прожила сложную, но достойную жизнь. Уже в одиннадцать лет начала трудиться в колхозе имени Буденного в Ермиловском сельсовете. В 1943 году была мобилизована на работу в воинскую часть в Коченево. После замужества переехала в Сартаково, где трудилась дояркой и рабочей.

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Сибирячка награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ударник коммунистического труда», имеет множество благодарственных писем. У Клавдии Ивановны есть сын и дочь, которые во всем ей помогают и поддерживают. Пенсионерка активно интересуется всем происходящим в мире и смотрит новости.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Юбилей#Поздравления#Андрей Травников#Пенсионеры#Владимир Путин#Александр Ляхов
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