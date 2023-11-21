Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске

Дмитрий Тулеев имеет обширный опыт работы в коммерческих организациях и обладает двумя образованиями в сфере железнодорожного транспорта. Он начал свою карьеру в 1999 году, заняв пост заместителя руководителя ФКУ «Сибуправтодор», а в 2002 году стал его руководителем.