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Сын Тулеева трудится в дорожной сфере

Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске

21 ноября 2023, 01:10
Фото: 1MI
Сын Тулеева трудится в дорожной сфере
Дмитрий Тулеев работает в сфере дорожной инфраструктуры Новосибирска и близлежащих регионов.

Сын покойного экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, Дмитрий, живет в Новосибирске и работает на должности руководителя ФКУ «Сибуправтодор». Это учреждение занимается управлением федеральных автомобильных дорог и строительством новых трасс.

Дмитрий Тулеев имеет обширный опыт работы в коммерческих организациях и обладает двумя образованиями в сфере железнодорожного транспорта. Он начал свою карьеру в 1999 году, заняв пост заместителя руководителя ФКУ «Сибуправтодор», а в 2002 году стал его руководителем.

Компетенция Дмитрия Тулеева и его управленческие навыки пригодились в работе с федеральными автомобильными дорогами Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 и Р 402, которые расположены в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях. Он также участвует в строительстве Восточного обхода.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Эмилия Губарева#Кемеровская область
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