Мэр Анатолий Локоть выразил соболезнования близким экс-губернатора Амана Тулеева

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
На 80-м году жизни скончался экс-губернатор Кемеровской области, который руководил регионом с 1997 по 2018 годы, Аман Гумирович Тулеев. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования его родным и близким.
«Из жизни ушёл целеустремлённый, искренне болевший за многонациональный российский народ истинный патриот нашей Родины, человек слова и дела. Для кемеровчан он навсегда останется истинно народным губернатором, который во главу угла ставил интересы человека, работая на благо своих сограждан. Аман Гумирович вывел регион на принципиально новый уровень развития. Низко склоняю голову и скорблю о Человеке и Патриоте! Светлая память!», — сказал мэр.
Также соболезнования выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.