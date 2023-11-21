atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Глюкометры выдают по решению суда

В Новосибирске дети-диабетики получают глюкометры через суд

21 ноября 2023, 08:46
Фото: pinterest.com
Глюкометры выдают по решению суда

В Новосибирске детям с диабетом 1 типа предоставляют медприборы по решению суда

В Новосибирске дети, страдающие диабетом первого типа, вынуждены получать медицинские приборы для контроля глюкозы в крови по решению суда. Сканеры и датчики системы флеш-мониторинга предоставляются несовершеннолетним после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали precedent.tv в прокуратуре Новосибирской области, в регионе проживает 1 160 детей с сахарным диабетом первого типа. 992 ребенка нуждаются в глюкометрах.

«Данная категория детей не обеспечивается указанными медицинскими изделиями за счет бюджета в связи с отсутствием в федеральном законодательстве норм, прямо указывающих на обязательность включения таких систем в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщили в надзорном ведомстве.
В Новосибирской области в 1,5 раза выросла заболеваемость диабетом I типа
Узнать подробнее

Невозможно закупить такие приборы за счет бюджетных средств и в рамках льготного обеспечения больных. В итоге родители детей-диабетиков обращаются в прокуратуру, после чего работники подают исковое заявление в суд.

Всего было подано 242 иска, 170 из них уже удовлетворено. На исполнение судебных решений из резервного фонда правительства Новосибирской области в 2023 году было выделено 18,5 миллиона рублей.

Новосибирцам приходится выбивать в судах дорогостоящее лечение для детей с диабетом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Впал в кому и ослеп»: В Новосибирске больного диабетом мальчика лечили от отравления
#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Здравоохранение#Прокуратура#Диабет#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники
Вчера, 09:46
Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске
Сегодня, 01:10
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
Вчера, 12:30
Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области
Сегодня, 05:14
Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30
Сегодня, 01:30
Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском
Сегодня, 04:10