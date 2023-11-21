В Новосибирске дети-диабетики получают глюкометры через суд

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как рассказали precedent.tv в прокуратуре Новосибирской области, в регионе проживает 1 160 детей с сахарным диабетом первого типа. 992 ребенка нуждаются в глюкометрах.
«Данная категория детей не обеспечивается указанными медицинскими изделиями за счет бюджета в связи с отсутствием в федеральном законодательстве норм, прямо указывающих на обязательность включения таких систем в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщили в надзорном ведомстве.
Невозможно закупить такие приборы за счет бюджетных средств и в рамках льготного обеспечения больных. В итоге родители детей-диабетиков обращаются в прокуратуру, после чего работники подают исковое заявление в суд.
Всего было подано 242 иска, 170 из них уже удовлетворено. На исполнение судебных решений из резервного фонда правительства Новосибирской области в 2023 году было выделено 18,5 миллиона рублей.