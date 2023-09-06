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Неверный диагноз чуть не убил ребенка

«Впал в кому и ослеп»: В Новосибирске больного диабетом мальчика лечили от отравления

6 сентября 2023, 18:16
Фото: 1MI
Неверный диагноз чуть не убил ребенка
Неверный диагноз обернулся комой и полной потерей зрения для 10-летнего мальчика, которого медики пытались лечить от отравления, а у него оказалась совсем другая болезнь, пишет КП.

Родители ребенка рассказали, что неверный диагноз поставила участковый педиатр, ее лечение только ухудшило состояние. Мальчика госпитализировали в больницу на «скорой», а уже на следующий день он впал в кому.

На этом история не заканчивается. Врачи больницы также поставили неверный диагноз, обнаружив у ребенка «рак мозга», хотя в действительности это был отек, вызванный несвоевременным лечением диабета.

Тем не менее, мальчика перевезли в другую больницу и местные врачи были в шоке, увидев до какого состояния его довели.

Сообщается, что на данный момент ребенка удалось вывести из комы, но зрение к нему так и не вернулось. Родители намерены добиваться разбирательств.

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#Новосибирск#Диабет#Болезнь#Отравление#Медики#Кома
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