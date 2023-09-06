«Впал в кому и ослеп»: В Новосибирске больного диабетом мальчика лечили от отравления

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Родители ребенка рассказали, что неверный диагноз поставила участковый педиатр, ее лечение только ухудшило состояние. Мальчика госпитализировали в больницу на «скорой», а уже на следующий день он впал в кому.
На этом история не заканчивается. Врачи больницы также поставили неверный диагноз, обнаружив у ребенка «рак мозга», хотя в действительности это был отек, вызванный несвоевременным лечением диабета.
Тем не менее, мальчика перевезли в другую больницу и местные врачи были в шоке, увидев до какого состояния его довели.
Сообщается, что на данный момент ребенка удалось вывести из комы, но зрение к нему так и не вернулось. Родители намерены добиваться разбирательств.