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Published Сегодня, 05:29

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В Новосибирской области каждый пятый житель страдает преддиабетом.

В Новосибирской области в 1,5 раза выросла заболеваемость диабетом I типа

14 ноября 2023, 05:29
Фото: Антон Засимов / 1MI
В Новосибирской области каждый пятый житель страдает преддиабетом.
Количество диагностированных случаев первичного диабета I типа увеличилось с 2010 года в 1,5 раза и достигло 5 тыс. человек. О статистике диабета рассказала главный эндокринолог области, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова.

Эндокринолог Олеся Шабельникова рассказала, что в группу риска попадают люди с лишним весом, ведущие малоподвижный образ жизни, а также те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, немаловажным фактором остается и наследственность.

Как отметила специалист, во всем мире наблюдается агрессивный рост количество пациентов с сахарным диабетом. Статистика эпидемиологических исследований сообщает, что в РФ около 4,5-5% населения имеют это заболевание. В Новосибирской области этот показатель ниже, но это может не говорить, что заболеваемость ниже.

«Мы понимаем, что ещё часть людей просто не обратились за медицинской помощью или у них не установлен диагноз», — сообщила врач.

Сравнивая данные 2010 года и 2023 года можно увидеть, что количество людей с диабетом II типа почти удвоилось, а количество людей с диабетом I типа выросло в 1,5 раза и достигло практически 5000 человек. Эта цифра может увеличиться, так как у каждого пятого жителя региона есть симптомы, по которым можно диагностировать преддиабет.

В последние годы симптомы преддиабета и нарушение углеводного обмена встречается также у беременных женщин. на 1 января 2023 года на учете в женских консультациях и поликлиниках стояли 2,7 тысяч женщин с нарушениями углеводного обмена во время беременности. После рождения ребенка эти нарушения обычно проходят, но в группе риска по развитию диабета II типа они все равно остаются.

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