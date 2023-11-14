В Новосибирской области в 1,5 раза выросла заболеваемость диабетом I типа

В последние годы симптомы преддиабета и нарушение углеводного обмена встречается также у беременных женщин. на 1 января 2023 года на учете в женских консультациях и поликлиниках стояли 2,7 тысяч женщин с нарушениями углеводного обмена во время беременности. После рождения ребенка эти нарушения обычно проходят, но в группе риска по развитию диабета II типа они все равно остаются.