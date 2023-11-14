В Новосибирской области в 1,5 раза выросла заболеваемость диабетом I типа

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Эндокринолог Олеся Шабельникова рассказала, что в группу риска попадают люди с лишним весом, ведущие малоподвижный образ жизни, а также те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, немаловажным фактором остается и наследственность.
Как отметила специалист, во всем мире наблюдается агрессивный рост количество пациентов с сахарным диабетом. Статистика эпидемиологических исследований сообщает, что в РФ около 4,5-5% населения имеют это заболевание. В Новосибирской области этот показатель ниже, но это может не говорить, что заболеваемость ниже.
«Мы понимаем, что ещё часть людей просто не обратились за медицинской помощью или у них не установлен диагноз», — сообщила врач.
Сравнивая данные 2010 года и 2023 года можно увидеть, что количество людей с диабетом II типа почти удвоилось, а количество людей с диабетом I типа выросло в 1,5 раза и достигло практически 5000 человек. Эта цифра может увеличиться, так как у каждого пятого жителя региона есть симптомы, по которым можно диагностировать преддиабет.
В последние годы симптомы преддиабета и нарушение углеводного обмена встречается также у беременных женщин. на 1 января 2023 года на учете в женских консультациях и поликлиниках стояли 2,7 тысяч женщин с нарушениями углеводного обмена во время беременности. После рождения ребенка эти нарушения обычно проходят, но в группе риска по развитию диабета II типа они все равно остаются.
Дорогостоящие системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом новосибирцы получают через суд.