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Published Сегодня, 11:09

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Мужчина погиб на СВО

В новосибирском селе простятся с погибшим на СВО Анатолием Таршиным

21 ноября 2023, 11:09
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Мужчина погиб на СВО

В Новосибирской области похоронят бойца Анатолия Таршина

В Татарском районе простятся с местным жителем Анатолием Таршиным. Мужчина погиб в зоне СВО.

Прощальная церемония пройдет в Доме культуры Новопервомайского сельсовета с 10.00 утра. В 11.00 состоится траурный митинг.

«22 ноября 2023 года в селе Новопервомайское состоится прощание с Таршиным Анатолием Борисовичем, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

Подробности гибели военнослужащего не разглашаются.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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