В новосибирском селе простятся с погибшим на СВО Анатолием Таршиным

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Прощальная церемония пройдет в Доме культуры Новопервомайского сельсовета с 10.00 утра. В 11.00 состоится траурный митинг.
«22 ноября 2023 года в селе Новопервомайское состоится прощание с Таршиным Анатолием Борисовичем, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
Подробности гибели военнослужащего не разглашаются.