Новосибирцам рассказали, как не «состарить» ногти

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Ногти растут в течение всей жизни и увеличиваются примерно на 3 миллиметра в месяц. Полностью пластина заменяется на новую в течение 180 дней. При этом на процесс влияют как особенности клеточного обмена, так и физиология организма.
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «АиФ», здоровый ноготь выглядит блестящим, ровным, эластичным и прозрачным. Он нежно-розового цвета и легко растет. Если же пластина поблекла, то следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком болезни.
На формирование ногтя и его красоту оказывают влияние болезни кожи (экзема), сахарный диабет, гастрит и язвенная болезнь желудка и даже онкология. Стоит проверить уровень железа в организме и иммунитет.
Влияет на красоту ногтя грибок, экология, травмы и химические воздействия. К тому же, ноготь со временем попросту стареет, становится ломким и бледно-желтым. Как же сохранить красоту? Эксперт дала ряд простых советов.
Во-первых нужно правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Важно почаще гулять на свежем воздухе, но при этом носить в ветреную погоду перчатки и варежки. Во-вторых, важно ухаживать за ногтями: использовать специальный крем и не позволять им соприкасаться с бытовой химией.