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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Ногти должны быть здоровыми и красивыми

Новосибирцам рассказали, как не «состарить» ногти

22 ноября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Ногти должны быть здоровыми и красивыми

Новосибирцам дали советы по сохранению здоровых и красивых ногтей

Ногти являются частью организма и могут подвергаться возрастному старению. К тому же, ногтевые пластины могут испортиться из-за различных заболеваний. О том, как сохранить ногти здоровыми, рассказала подолог Елена Лапатина.

Ногти растут в течение всей жизни и увеличиваются примерно на 3 миллиметра в месяц. Полностью пластина заменяется на новую в течение 180 дней. При этом на процесс влияют как особенности клеточного обмена, так и физиология организма.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «АиФ», здоровый ноготь выглядит блестящим, ровным, эластичным и прозрачным. Он нежно-розового цвета и легко растет. Если же пластина поблекла, то следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком болезни.

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На формирование ногтя и его красоту оказывают влияние болезни кожи (экзема), сахарный диабет, гастрит и язвенная болезнь желудка и даже онкология. Стоит проверить уровень железа в организме и иммунитет.

Влияет на красоту ногтя грибок, экология, травмы и химические воздействия. К тому же, ноготь со временем попросту стареет, становится ломким и бледно-желтым. Как же сохранить красоту? Эксперт дала ряд простых советов.

Во-первых нужно правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Важно почаще гулять на свежем воздухе, но при этом носить в ветреную погоду перчатки и варежки. Во-вторых, важно ухаживать за ногтями: использовать специальный крем и не позволять им соприкасаться с бытовой химией.

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#Новосибирск#Здоровье#Красота#Эксперт#Александр Ляхов
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