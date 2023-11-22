Новосибирцам рассказали, как не «состарить» ногти

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «АиФ», здоровый ноготь выглядит блестящим, ровным, эластичным и прозрачным. Он нежно-розового цвета и легко растет. Если же пластина поблекла, то следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком болезни.