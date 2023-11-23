Депутаты новосибирского Заксобрания приняли дефицитный бюджет на 2024 год

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Из-за дефицита кадров на рынке труда, в будущем году новосибирцам обеспечат высокие зарплаты. На соответствующие субсидии власти выделят 80 миллиардов рублей. Вторыми по значимости тратами в размере свыше 50 миллиардов рублей станут обеспечение деятельности государственных учреждений и содержание органов власти.
Больше всего денег из казны — 25,7 миллиарда рублей — получит Минстрой. Также на семь миллиардов увеличат дотации Минздраву.
Общий прирост собственных доходов области ожидается в объеме 29 миллиардов рублей, а общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиарда рублей. Расходная часть составит 319,4 миллиарда рублей.
Проект бюджета еще может быть доработан. Поправки должны внести до 4 декабря.