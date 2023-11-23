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Больше всех денег получит Минстрой

Депутаты новосибирского Заксобрания приняли дефицитный бюджет на 2024 год

23 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Больше всех денег получит Минстрой

В новосибирском Заксобрании одобрили проект бюджета на 2024 год

В Законодательном собрании Новосибирской области в первом чтении был принят бюджет на 2024 год. При этом дефицит региональной казны составит 39,5 миллиарда рублей.

Из-за дефицита кадров на рынке труда, в будущем году новосибирцам обеспечат высокие зарплаты. На соответствующие субсидии власти выделят 80 миллиардов рублей. Вторыми по значимости тратами в размере свыше 50 миллиардов рублей станут обеспечение деятельности государственных учреждений и содержание органов власти.

 

Больше всего денег из казны — 25,7 миллиарда рублей — получит Минстрой. Также на семь миллиардов увеличат дотации Минздраву.

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Общий прирост собственных доходов области ожидается в объеме 29 миллиардов рублей, а общий объем доходов областного бюджета — 279,976 миллиарда рублей. Расходная часть составит 319,4 миллиарда рублей.

 

Проект бюджета еще может быть доработан. Поправки должны внести до 4 декабря.

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