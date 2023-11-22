Губернатор Травников заявил о предстоящем росте тарифов на проезд в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска не покрывают потребности транспортных предприятий, а стоимость проезда в метро — самая низкая в стране. Поэтому повышение тарифов неизбежно, считает губернатор Андрей Травников.
«Какое-то увеличение будет одобрено и поддержано, так как топливо, запчасти растут в цене. В отрасли существует кадровый голод, и чтобы удержать специалистов, рост зарплат необходим. Это тоже влияет на тариф. Специалисты примут решение, какой тариф будет обоснованным», — заявил глава региона в прямом эфире телекомпании ОТС.
При этом Травников предлагает увеличить адресную поддержку тех людей, которые могут наиболее болезненно ощутить на себе повышение стоимости проезда в городском транспорте. Однако о каких конкретно мерах поддержки, и для какой группы новосибирцев может идти речь, губернатор не конкретизировал.
Ранее руководство Новосибирского метрополитена заявило о необходимости увеличить стоимость одной поездки с 30 до 38 рублей. О желаемом размере увеличения оплаты за проезд в других видах муниципального транспорта пока официально ничего не сообщалось. Решение областной департамент по тарифам должен принять до конца декабря текущего года.