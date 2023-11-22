Губернатор Травников заявил о предстоящем росте тарифов на проезд в Новосибирске

При этом Травников предлагает увеличить адресную поддержку тех людей, которые могут наиболее болезненно ощутить на себе повышение стоимости проезда в городском транспорте. Однако о каких конкретно мерах поддержки, и для какой группы новосибирцев может идти речь, губернатор не конкретизировал.