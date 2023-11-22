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В метро хотят увеличить стоимость поездки до 38 рублей

Губернатор Травников заявил о предстоящем росте тарифов на проезд в Новосибирске

22 ноября 2023, 06:10
Фото: atas.info
В метро хотят увеличить стоимость поездки до 38 рублей

Рост стоимости проезда в новосибирском транспорте обосновал губернатор Травников

В прямом эфире телекомпании ОТС глава Новосибирской области прокомментировал предполагаемое повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска не покрывают потребности транспортных предприятий, а стоимость проезда в метро — самая низкая в стране. Поэтому повышение тарифов неизбежно, считает губернатор Андрей Травников.

«Какое-то увеличение будет одобрено и поддержано, так как топливо, запчасти растут в цене. В отрасли существует кадровый голод, и чтобы удержать специалистов, рост зарплат необходим. Это тоже влияет на тариф. Специалисты примут решение, какой тариф будет обоснованным», — заявил глава региона в прямом эфире телекомпании ОТС.

При этом Травников предлагает увеличить адресную поддержку тех людей, которые могут наиболее болезненно ощутить на себе повышение стоимости проезда в городском транспорте. Однако о каких конкретно мерах поддержки, и для какой группы новосибирцев может идти речь, губернатор не конкретизировал.

Ранее руководство Новосибирского метрополитена заявило о необходимости увеличить стоимость одной поездки с 30 до 38 рублей. О желаемом размере увеличения оплаты за проезд в других видах муниципального транспорта пока официально ничего не сообщалось. Решение областной департамент по тарифам должен принять до конца декабря текущего года.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Тарифы#Рост
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