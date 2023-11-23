ЖКХ не проседает: Новосибирск попал в число городов с высоким качеством жизни

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Согласно данным исследования, Новосибирск расположился на двенадцатом месте. Положительными сторонами мегаполиса были названы высокий уровень удовлетворенности ЖКХ и положительная оценка покупательской способности, что свидетельствует о высоком уровне достатка.
Также на верхних строчках оказались Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань. Аутсайдерами стали Кемерово и Красноярск.
При составлении рейтинга экспертами учитывались доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии и другие критерии.