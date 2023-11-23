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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Новосибирск попал в список городов с высоким уровнем жизни

ЖКХ не проседает: Новосибирск попал в число городов с высоким качеством жизни

23 ноября 2023, 06:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирск попал в список городов с высоким уровнем жизни

Новосибирск оказался в рейтинге городов с высоким уровнем жизни

Новосибирск попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни. Соответствующее исследование провели в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Согласно данным исследования, Новосибирск расположился на двенадцатом месте. Положительными сторонами мегаполиса были названы высокий уровень удовлетворенности ЖКХ и положительная оценка покупательской способности, что свидетельствует о высоком уровне достатка.

Также на верхних строчках оказались Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань. Аутсайдерами стали Кемерово и Красноярск.

При составлении рейтинга экспертами учитывались доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии и другие критерии.

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#Общество#Новосибирск#Рейтинг#Александр Ляхов#Исследование
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