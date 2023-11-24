Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок

В ответе на запрос Атас.инфо не предоставлено информации об автомобиле Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC, 2019 года выпуска, который используется для транспортного обеспечения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По данным СМИ стоимость этого автомобиля в момент продажи составляла более 12 млн. рублей. В сентябре 2021 года он был передан от предприятия, принадлежащего правительству Новосибирской области в ГКУ «Хозяйственное управление». Недавно, 13 ноября, «Мерседес» представительского класса ждал губернатора после окончания мероприятий по открытию благоустроенной площадки между Нарымским сквером и цирком.