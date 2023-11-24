Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Более 80% легковых служебных автомобилей, используемых для транспортных нужд губернатора и правительства Новосибирской области — это машины японской марки Toyota Camry. По информации управления делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, они «были произведены на территории Российской Федерации».
«Указанные автомобили технически исправны, на основании чего вывод их из эксплуатации и последующие мероприятия по их утилизации в настоящее время экономически нецелесообразны. Обновление действующего автопарка предполагается осуществлять в процессе постепенной замены выходящих из строя автомобилей на высоколокализованые марки отечественного производства», — сказано в ответе на запрос Атас.инфо.
В ответе на запрос Атас.инфо не предоставлено информации об автомобиле Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC, 2019 года выпуска, который используется для транспортного обеспечения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По данным СМИ стоимость этого автомобиля в момент продажи составляла более 12 млн. рублей. В сентябре 2021 года он был передан от предприятия, принадлежащего правительству Новосибирской области в ГКУ «Хозяйственное управление». Недавно, 13 ноября, «Мерседес» представительского класса ждал губернатора после окончания мероприятий по открытию благоустроенной площадки между Нарымским сквером и цирком.
Очередная волна интереса к иномаркам в автопарке российских чиновников возникла после слов Президента РФ 3 августа 2023. Тогда Владимир Путин заявил на встрече в с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». Инициатива Президента воплотилась в поручение правительству «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». (Пр-1733 п.2). О принятых мерах председателю правительства Михаилу Мишустину предстоит доложить до 1 февраля 2024.
Уже известен список автомобилей рекомендованных для закупок чиновников. В нем 22 модели российских марок Lada, «Москвич», «УАЗ», Aurus и китайские Evolute и Haval. Власти некоторых регионов РФ уже заявили о предстоящих закупках машин из рекомендованного списка. А Госдума РФ приняла решение, что депутат в регионах (но пока не в Москве) будут использовать отечественные автомобили.
Близким по классу с Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC представляется российский представительский автомобиль Aurus модели Senat. Среди руководителей российских регионов на таком возят главу Татарстана Рустама Минниханова. Однако, если вдруг в Новосибирской области возникнет инициатива о замене «Мерседеса» на это произведение отечественного автопрома — придется изрядно доплатить. Актуальные ценники на отечественный Aurus Senat на сайтах, продающих автомобили, стартуют от 40 млн. рублей.
Пока закупок транспортных средств управлением делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, а также подведомственными ему учреждениями в 2024 году не запланировано, соответствующего финансирования не предусмотрено.
Точно так же, как у мэрии города Новосибирска. Напомним, что городские чиновники используют 66 машин «Тойота Камри», «Тойота Авенсис», «Тойота Королла».
Об истории пересадок российских чиновников на отечественные автомобили, и какую роль в ней сыграли Борис Немцов, Юрий Лужков и Антон Силуанов — читайте в материале Атас.инфо.