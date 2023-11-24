atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Губернатор Андрей Травников направляется к ожидающему его "Мерседесу" 13 ноября в Новосибирске

Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок

24 ноября 2023, 08:04
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Губернатор Андрей Травников направляется к ожидающему его "Мерседесу" 13 ноября в Новосибирске

Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на российские марки

80% служебных автомобилей для обеспечения деятельности губернатора и правительства Новосибирской области — «Тойота Камри». Закупок иных транспортных средств на 2024 год не запланировано — выяснил Атас.инфо. Вопрос о губернаторском «Мерседесе» остался без ответа.

Более 80% легковых служебных автомобилей, используемых для транспортных нужд губернатора и правительства Новосибирской области — это машины японской марки Toyota Camry. По информации управления делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, они «были произведены на территории Российской Федерации».

«Указанные автомобили технически исправны, на основании чего вывод их из эксплуатации и последующие мероприятия по их утилизации в настоящее время экономически нецелесообразны. Обновление действующего автопарка предполагается осуществлять в процессе постепенной замены выходящих из строя автомобилей на высоколокализованые марки отечественного производства», — сказано в ответе на запрос Атас.инфо.

В ответе на запрос Атас.инфо не предоставлено информации об автомобиле Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC, 2019 года выпуска, который используется для транспортного обеспечения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По данным СМИ стоимость этого автомобиля в момент продажи составляла более 12 млн. рублей. В сентябре 2021 года он был передан от предприятия, принадлежащего правительству Новосибирской области в ГКУ «Хозяйственное управление». Недавно, 13 ноября, «Мерседес» представительского класса ждал губернатора после окончания мероприятий по открытию благоустроенной площадки между Нарымским сквером и цирком.

Новосибирский губернатор Андрей Травников пересел на Mercedes-Benz S-Класс
Узнать подробнее

Очередная волна интереса к иномаркам в автопарке российских чиновников возникла после слов Президента РФ 3 августа 2023. Тогда Владимир Путин заявил на встрече в с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». Инициатива Президента воплотилась в поручение правительству «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». (Пр-1733 п.2). О принятых мерах председателю правительства Михаилу Мишустину предстоит доложить до 1 февраля 2024.

Уже известен список автомобилей рекомендованных для закупок чиновников. В нем 22 модели российских марок Lada, «Москвич», «УАЗ», Aurus и китайские Evolute и Haval. Власти некоторых регионов РФ уже заявили о предстоящих закупках машин из рекомендованного списка. А Госдума РФ приняла решение, что депутат в регионах (но пока не в Москве) будут использовать отечественные автомобили.

Мэрия Новосибирска не планирует менять служебные «Тойоты» на машины российских марок
Узнать подробнее

Близким по классу с Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC представляется российский представительский автомобиль Aurus модели Senat. Среди руководителей российских регионов на таком возят главу Татарстана Рустама Минниханова. Однако, если вдруг в Новосибирской области возникнет инициатива о замене «Мерседеса» на это произведение отечественного автопрома — придется изрядно доплатить. Актуальные ценники на отечественный Aurus Senat на сайтах, продающих автомобили, стартуют от 40 млн. рублей.

Пока закупок транспортных средств управлением делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, а также подведомственными ему учреждениями в 2024 году не запланировано, соответствующего финансирования не предусмотрено.

Перед зданием мэрии Новосибирска чиновников ждут более скромные модели "Тойота Королла"Перед зданием мэрии Новосибирска чиновников ждут более скромные модели "Тойота Королла"
Перед зданием мэрии Новосибирска чиновников ждут более скромные модели "Тойота Королла"
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Точно так же, как у мэрии города Новосибирска. Напомним, что городские чиновники используют 66 машин «Тойота Камри», «Тойота Авенсис», «Тойота Королла».

Об истории пересадок российских чиновников на отечественные автомобили, и какую роль в ней сыграли Борис Немцов, Юрий Лужков и Антон Силуанов — читайте в материале Атас.инфо.

Кто из чиновников ездит на самой крутой машине в мэрии Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Lamborghini, Porsche, Ferrari: элитные автомобили б/у продают новосибирцы до 50 млнЭлитные автомобили жён новосибирских депутатов Госдумы: Porsche и Mercedes-BenzБогатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливает
#Транспорт#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Губернатор#Андрей Травников#Президент#Владимир Путин#Иномарки#Отечественные
Подпишитесь
Ледяное сало превратилось в ледяные блины на Обском водохранилище в Новосибирске
Вчера, 06:31
Четвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
Вчера, 08:16
Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Вчера, 09:13
Стали известны заработки натурщиков в Новосибирске: в одежде и без
Сегодня, 02:02
Экс-солист группы «На-На» обозвал журналистку из Новосибирска гнидой и блохой
Сегодня, 01:47