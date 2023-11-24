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Вышитую карту Новосибирской области показали на выставке в художественном музее

Вышитую карту Новосибирской области показали на выставке в художественном музее

24 ноября 2023, 05:23
Фото: Павел Комаров, nsknews.info
На выставке «Народные ремёсла Сибири» была представлена вышитая карта Новосибирской области, а также более 400 экспонатов, включающих национальные костюмы, предметы быта и украшений.

В художественном музее представили ручные работы более 100 мастеров из региона, сообщают «Новосибирские новости».

На выставке можно было наблюдать за более чем 400 разных экспонатами: национальными костюмами, предметами быта, различными украшениями и картинами.

Вышитая карта Новосибирской области является главным экспонатом выставки. Она создавалась долгое время и впечатляет своим мастерством. Посмотреть на экспонаты «Народные ремесла Сибири» можно до 14 января.

Фото: Павел Комаров, nsknews.info
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Музей#Выставка
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