Вышитую карту Новосибирской области показали на выставке в художественном музее

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В художественном музее представили ручные работы более 100 мастеров из региона, сообщают «Новосибирские новости».
На выставке можно было наблюдать за более чем 400 разных экспонатами: национальными костюмами, предметами быта, различными украшениями и картинами.
Вышитая карта Новосибирской области является главным экспонатом выставки. Она создавалась долгое время и впечатляет своим мастерством. Посмотреть на экспонаты «Народные ремесла Сибири» можно до 14 января.