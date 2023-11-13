Собака-робот Коди из Новосибирска сделает сальто на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Устройство было разработано на базе Института интеллектуальной робототехники в рамках научно-прикладного бакалавриата студентами НГУ. В рамках сценария Коди будет выполнять танцевальные движения и раздавать сувениры.
«Для Коди разработан софт, позволяющий отдавать команды голосом. Посетители смогут управлять роботом через микрофон. Запрограммированы бег, сальто, перевороты, раздача сувениров», — рассказала агентству «ТАСС» руководитель образовательных программ Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Татьяна Синева.
При этом интерактивное управление собакой происходит напрямую на русском языке без переводчиков. Со временем в Коди заложат доступ к ChatGPT и она сможет «говорить».
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