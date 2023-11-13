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Собака-робот Коди станцует и раздаст сувениры

Собака-робот Коди из Новосибирска сделает сальто на выставке «Россия»

13 ноября 2023, 07:06
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Собака-робот Коди станцует и раздаст сувениры

На стенде Новосибирской области на ВДНХ собака-робот Коди раздаст гостям подарки

С 16 по 19 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Сибири и Новосибирской области. На его стенде представят собаку-робота Коди, разработанную специалистами НГУ.

Устройство было разработано на базе Института интеллектуальной робототехники в рамках научно-прикладного бакалавриата студентами НГУ. В рамках сценария Коди будет выполнять танцевальные движения и раздавать сувениры.

«Для Коди разработан софт, позволяющий отдавать команды голосом. Посетители смогут управлять роботом через микрофон. Запрограммированы бег, сальто, перевороты, раздача сувениров», — рассказала агентству «ТАСС» руководитель образовательных программ Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Татьяна Синева.

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При этом интерактивное управление собакой происходит напрямую на русском языке без переводчиков. Со временем в Коди заложат доступ к ChatGPT и она сможет «говорить».

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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#Новосибирск#НГУ#Москва#Роботы#Выставка#Александр Ляхов#Исследования#ВДНХ#Робототехника#Искусственный интеллект
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