Об активизации финансовых мошенников в Telegram предупредили новосибирцев

Большая часть так называемых финансовых пирамид, выявленных правоохранительными органами в 2023 году в России, действовали в мессенджере Telegram. По данным Центрального банка РФ, цифровизация финансового мошенничества с помощью мессенджеров и соцсетей стала самым заметным трендом уходящего года. Помимо Telegram злоумышленники облюбовали такие площадки, как «ВКонтакте» и «ОК».