Об активизации финансовых мошенников в Telegram предупредили новосибирцев

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Большая часть так называемых финансовых пирамид, выявленных правоохранительными органами в 2023 году в России, действовали в мессенджере Telegram. По данным Центрального банка РФ, цифровизация финансового мошенничества с помощью мессенджеров и соцсетей стала самым заметным трендом уходящего года. Помимо Telegram злоумышленники облюбовали такие площадки, как «ВКонтакте» и «ОК».
Схема в большинстве случаев одинаковая: создаются группы, участникам которых обещают заработок на инвестиционном рынке. Деньги предлагают вносить через чат-ботов, которые сообщают пользователю, что на его счете становится больше средств. На самом деле, это чистой воды обман.
При этом средством расчетом все чаще становится криптовалюта. 68% выявленных в 2023 году финансовых пирамид принимали взносы именно таким образом, сообщает издание BFM-Новосибирск.