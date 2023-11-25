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Злоумышленники предлагают заработать на рынке инвестиций

Об активизации финансовых мошенников в Telegram предупредили новосибирцев

25 ноября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Злоумышленники предлагают заработать на рынке инвестиций

Новосибирцам рассказали об активизации финансовых пирамид в Telegram

Злоумышленники выстраивают в популярном мессенджере финансовые пирамиды, прикрываясь предложениями инвестировать свободные финансы

Большая часть так называемых финансовых пирамид, выявленных правоохранительными органами в 2023 году в России, действовали в мессенджере Telegram. По данным Центрального банка РФ, цифровизация финансового мошенничества с помощью мессенджеров и соцсетей стала самым заметным трендом уходящего года. Помимо Telegram злоумышленники облюбовали такие площадки, как «ВКонтакте» и «ОК».

Схема в большинстве случаев одинаковая: создаются группы, участникам которых обещают заработок на инвестиционном рынке. Деньги предлагают вносить через чат-ботов, которые сообщают пользователю, что на его счете становится больше средств. На самом деле, это чистой воды обман.

При этом средством расчетом все чаще становится криптовалюта. 68% выявленных в 2023 году финансовых пирамид принимали взносы именно таким образом, сообщает издание BFM-Новосибирск.

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#Новосибирск#Мошенники#Финансы#Финансовая грамотность#Пирамида
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