Кондитеры в Новосибирске создали съедобную версию железнодорожного вокзала

Чтобы создать этот макет, специалистам потребовалось около четырех часов. Миниатюрное здание было освещено, и его высота составляла 20 сантиметров, а площадь занимала 1 квадратный метр. Как сообщают «Новосибирские новости», для изготовления макета использовались восемь килограммов муки, 1,5 килограмма масла, шесть килограммов сахара, 30 яиц, один килограмм карамели и пять килограммов глазури.