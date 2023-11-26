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Published Сегодня, 14:28

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Updated Сегодня, 14:30

Кондитеры в Новосибирске создали съедобную версию железнодорожного вокзала

Кондитеры в Новосибирске создали съедобную версию железнодорожного вокзала

26 ноября 2023, 14:28
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В Новосибирске сделали съедобный макет железнодорожного вокзала из пряников.

В Новосибирске кондитеры создали вкусный модельный вариант железнодорожного вокзала из пряников. Они провели это на VIII арт-фестивале «Мир пряника», который проходил в выставочном центре, посвященном истории Западно-Сибирской железной дороги.

Фото: Елена Мухачёва, nsknews.info

Чтобы создать этот макет, специалистам потребовалось около четырех часов. Миниатюрное здание было освещено, и его высота составляла 20 сантиметров, а площадь занимала 1 квадратный метр. Как сообщают «Новосибирские новости», для изготовления макета использовались восемь килограммов муки, 1,5 килограмма масла, шесть килограммов сахара, 30 яиц, один килограмм карамели и пять килограммов глазури.

Детали макета были подготовлены заранее и потребовали месяца работы. Приготовленную из пряников версию Новосибирск-Главного вокзала разместили в стеклянной витрине-кубе.

Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный
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#Новосибирск#Вокзал#Еда#Эмилия Губарева#Пряник
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