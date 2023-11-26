Кондитеры в Новосибирске создали съедобную версию железнодорожного вокзала

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Новосибирске кондитеры создали вкусный модельный вариант железнодорожного вокзала из пряников. Они провели это на VIII арт-фестивале «Мир пряника», который проходил в выставочном центре, посвященном истории Западно-Сибирской железной дороги.
Чтобы создать этот макет, специалистам потребовалось около четырех часов. Миниатюрное здание было освещено, и его высота составляла 20 сантиметров, а площадь занимала 1 квадратный метр. Как сообщают «Новосибирские новости», для изготовления макета использовались восемь килограммов муки, 1,5 килограмма масла, шесть килограммов сахара, 30 яиц, один килограмм карамели и пять килограммов глазури.
Детали макета были подготовлены заранее и потребовали месяца работы. Приготовленную из пряников версию Новосибирск-Главного вокзала разместили в стеклянной витрине-кубе.