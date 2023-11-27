«Я уберу старение»: новосибирский бизнесмен создал маркетплейс для науки

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как сообщает Infopro54, в свое время новосибирец заплатил 700 тысяч рублей компании «КриоРус», занимающейся криогенной заморозкой умерших людей и животных, и заключил с ними договор на 100 лет. Соответствующее решение мужчина принял еще до смерти отца.
«Папа умер рано от рака легких, ему было всего 56 лет. Лет через тридцать, когда наука научится возвращать к жизни людей из криогенного анабиоза, отец снова увидит этот мир. Восстановят память по мозгу и напечатают тело на 3D-принтере», — мечтает Алексей Хозяйкин.
Новосибирец мечтает о том дне, когда наука сможет решить проблему старения и продлять человеку жизнь. И он даже готов поспособствовать этому и помочь ученым. При помощи маркетплейса. Если люди начнут пользоваться им, то все накопленные деньги пойдут в научные лаборатории.
«Свою прибыль главный маркетплейс направляет на развитие самых революционных и прогрессивных технологий, а клиентов делает их соавторами. Цель — победить старение. Просто пользуясь им, ты получаешь токены для оплаты технологий продления жизни и эпигенетического омоложения. Я добьюсь победы над старением», — заявляет бизнесмен.
Впрочем, многие считают задумку Алексея Хозяйкина либо чересчур романтичной, либо околомошеннической.