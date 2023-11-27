«Я уберу старение»: новосибирский бизнесмен создал маркетплейс для науки

Новосибирец мечтает о том дне, когда наука сможет решить проблему старения и продлять человеку жизнь. И он даже готов поспособствовать этому и помочь ученым. При помощи маркетплейса. Если люди начнут пользоваться им, то все накопленные деньги пойдут в научные лаборатории.