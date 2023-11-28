Под Новосибирском продается трехэтажный замок за 45 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Трехэтажный коттедж с фигурными башенками располагается в поселке «Лесная поляна» в пятнадцати минутах езды от площади Калинина. Общая площадь земельного участка составляет 58 соток.
«На участке вековые сосны и березы, очень тихое и живописное место. Дом построен по индивидуальному проекту на фундаменте из кирпича, с современной и функциональной планировкой», — указано в объявлении на сайте N1.ru.
Дом построен по индивидуальному проекту. Внутри имеются четырехметровые потолки, в дом ведут два входа. Собственнику достанется газовая скважина, автономный электрогенератор и гараж площадью 62 квадратных метра.