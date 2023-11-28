atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Замок построен по уникальному проекту

Под Новосибирском продается трехэтажный замок за 45 миллионов рублей

28 ноября 2023, 13:10
Фото: N1.Ru
Замок построен по уникальному проекту

Под Новосибирском возле двух озер за 45 млн продают замок с газовой скважиной

В Коттеджном поселке продается трехэтажный замок. Здание расположено в живописном районе у двух озер. Цена составляет 45 миллионов рублей.

Трехэтажный коттедж с фигурными башенками располагается в поселке «Лесная поляна» в пятнадцати минутах езды от площади Калинина. Общая площадь земельного участка составляет 58 соток.

«На участке вековые сосны и березы, очень тихое и живописное место. Дом построен по индивидуальному проекту на фундаменте из кирпича, с современной и функциональной планировкой», — указано в объявлении на сайте N1.ru.

Дом построен по индивидуальному проекту. Внутри имеются четырехметровые потолки, в дом ведут два входа. Собственнику достанется газовая скважина, автономный электрогенератор и гараж площадью 62 квадратных метра.

Роскошный особняк с камином и сауной продают под Новосибирском — он стоит 100 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Коттедж на берегу Бердского залива в Новосибирской области продают за 120 млн
#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Коттедж#Александр Ляхов#Замок
Подпишитесь
Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника
Сегодня, 04:05
Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке
Сегодня, 05:14
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Сегодня, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07