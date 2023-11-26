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Коттедж на берегу Бердского залива в Новосибирской области продают за 120 млн

Коттедж на берегу Бердского залива в Новосибирской области продают за 120 млн

26 ноября 2023, 02:55
Фото: «Этажи Новосибирск»/n1.ru
В Бердске Новосибирской области продают коттедж на берегу Бердского залива по цене 120 млн рублей. Объявление о продаже было размещено на одном из бесплатных сайтов.

Этот коттедж находится на улице Сибирский плес в Бердске и расположен в курортной зоне на берегу Бердского залива. Площадь всего участка составляет 1,8 тысячи квадратных метров, а сам коттедж имеет площадь 1 тысяча квадратных метров.

Продавец отмечает, что эта недвижимость находится на закрытой территории, известной как Сибирская Барвиха, где всего шесть домов. Коттедж окружен лесом и имеет зимний сад.

Особняк может использоваться как жилой дом, санаторий или отель. На участке есть бассейн, камин, погреб, сауна и другие удобства. В самом здании установлен технический лифт, который поднимается из гаража на четыре автомобиля, а также имеется собственный пирс.

Согласно объявлению, коттедж уже почти готов для проживания, его готовность составляет 90%. Новому владельцу нужно будет выполнить небольшие отделочные работы, чтобы закончить строительство.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Эмилия Губарева#Коттедж
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