Коттедж на берегу Бердского залива в Новосибирской области продают за 120 млн

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Этот коттедж находится на улице Сибирский плес в Бердске и расположен в курортной зоне на берегу Бердского залива. Площадь всего участка составляет 1,8 тысячи квадратных метров, а сам коттедж имеет площадь 1 тысяча квадратных метров.
Продавец отмечает, что эта недвижимость находится на закрытой территории, известной как Сибирская Барвиха, где всего шесть домов. Коттедж окружен лесом и имеет зимний сад.
Особняк может использоваться как жилой дом, санаторий или отель. На участке есть бассейн, камин, погреб, сауна и другие удобства. В самом здании установлен технический лифт, который поднимается из гаража на четыре автомобиля, а также имеется собственный пирс.
Согласно объявлению, коттедж уже почти готов для проживания, его готовность составляет 90%. Новому владельцу нужно будет выполнить небольшие отделочные работы, чтобы закончить строительство.