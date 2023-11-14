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На полуострове Бердского залива продают коттедж за 60 млн рублей

На полуострове Бердского залива продают коттедж за 60 млн рублей

14 ноября 2023, 02:38
Фото: N1
На полуострове Бердского залива Новосибирской области продают коттедж за 60 миллионов рублей: там есть пирс и причалом для катера.

На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже коттеджа на полуострове Бердского залива, который находится в Новосибирской области. Цена этого коттеджа составляет 60 миллионов рублей.

Дом расположен в загородном клубе Морозово и занимает площадь 22,4 тысячи квадратных метров. Сам дом площадью в 700 квадратов. На территории участка есть свой пирс и причал для яхты или катера. Въезд в поселок закрытый, через пост охраны. Владелец представил дизайн-проект, который мог бы быть в этом доме.

Фото: N1

Коттедж представляет собой трехэтажное жилое здание. Также в комплекте имеется отдельно стоящий гараж на два автомобиля, дом для работников и котельная. Дом достроен не на 100%.

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