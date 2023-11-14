На полуострове Бердского залива продают коттедж за 60 млн рублей

Дом расположен в загородном клубе Морозово и занимает площадь 22,4 тысячи квадратных метров. Сам дом площадью в 700 квадратов. На территории участка есть свой пирс и причал для яхты или катера. Въезд в поселок закрытый, через пост охраны. Владелец представил дизайн-проект, который мог бы быть в этом доме.