На полуострове Бердского залива продают коттедж за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:42
На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже коттеджа на полуострове Бердского залива, который находится в Новосибирской области. Цена этого коттеджа составляет 60 миллионов рублей.
Дом расположен в загородном клубе Морозово и занимает площадь 22,4 тысячи квадратных метров. Сам дом площадью в 700 квадратов. На территории участка есть свой пирс и причал для яхты или катера. Въезд в поселок закрытый, через пост охраны. Владелец представил дизайн-проект, который мог бы быть в этом доме.
Коттедж представляет собой трехэтажное жилое здание. Также в комплекте имеется отдельно стоящий гараж на два автомобиля, дом для работников и котельная. Дом достроен не на 100%.