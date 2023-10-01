База отдыха выставлена на продажу в Новосибирской области за 160 млн рублей

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База отдыха находится в 100 километрах от центра Новосибирска, на берегу Обского водохранилища. В 160 млн рублей собственник оценивает участок площадью 6 гектаров, на котором находятся коттеджи и летние домики общей емкостью 67 номеров, ресторан, бани, беседки, имеется собственный пирс. Как подчеркивается в объявлении, с 2012 года здесь отдохнули более 300 000 человек.
«Продается собственником по личным причинам», — указано в качестве причины отчуждения бизнеса. Судя по указанным параметрам и имеющимся в объявлении фотографиям, речь идет о базе отдыха «Лукоморье».
Ранее мы рассказывали о попытках собственника продать недостроенный акватермальный комплекс Soho Pool Club на берегу Оби.