База отдыха выставлена на продажу в Новосибирской области за 160 млн рублей

База отдыха находится в 100 километрах от центра Новосибирска, на берегу Обского водохранилища. В 160 млн рублей собственник оценивает участок площадью 6 гектаров, на котором находятся коттеджи и летние домики общей емкостью 67 номеров, ресторан, бани, беседки, имеется собственный пирс. Как подчеркивается в объявлении, с 2012 года здесь отдохнули более 300 000 человек.