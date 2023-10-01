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У базы есть собственный пирс

База отдыха выставлена на продажу в Новосибирской области за 160 млн рублей

1 октября 2023, 01:49
Фото: N1.ru
У базы есть собственный пирс
Комплекс в Искитимском районе на берегу водохранилища собственник продает «по личным причинам»

База отдыха находится в 100 километрах от центра Новосибирска, на берегу Обского водохранилища. В 160 млн рублей собственник оценивает участок площадью 6 гектаров, на котором находятся коттеджи и летние домики общей емкостью 67 номеров, ресторан, бани, беседки, имеется собственный пирс. Как подчеркивается в объявлении, с 2012 года здесь отдохнули более 300 000 человек.

«Продается собственником по личным причинам», — указано в качестве причины отчуждения бизнеса. Судя по указанным параметрам и имеющимся в объявлении фотографиям, речь идет о базе отдыха «Лукоморье».

Ранее мы рассказывали о попытках собственника продать недостроенный акватермальный комплекс Soho Pool Club на берегу Оби.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Недвижимость
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