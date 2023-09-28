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Published Сегодня, 07:18

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В Новосибирске закрылся проект Yellow Door

«Закрой желтую дверь»: в Новосибирске продают последнюю кофейню Yellow Door

28 сентября 2023, 07:18
Фото: 1MI
В Новосибирске закрылся проект Yellow Door
В Новосибирске закроют последнюю кофейню сети Yellow Door. Создатель проекта Александр Долгов объявил о завершении проекта.
«Потрачено 36 млн рублей…
Мы закрываем проект Yellow, сейчас у нас осталась одна кофейня в Новосибирске на отличной локации, Красный проспект 17. Если вам интересна оборудованная кофейня, которая работает в плюс, можете купить у нас по очень выгодной цене», — написал бизнесмен в личном Telegram-канале.

Предложения рассматриваются методом аукциона по принципу повышения цены. Если заведение продать не удастся, его попросту закроют.

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На проект предприниматель потратил, в общей сложности, 30 миллионов рублей плюс шесть миллионов набежало по процентам. Часть денег Александр Долгов должен вернуть инвесторам.

При этом заведение неоднократно пытались спасти, реализуя различные бизнес-модели и концепции. Но удалось добиться лишь стандарта выручки до 35 тысяч в день, хотя замах был на 3 миллиона за точку. Изначально в кофейне торговали тематическим напитком и римской пиццей, позже добавили вафли. Последним проектом были «японские сандвичи».

Но все это не принесло успеха. К настоящему моменту точки на «Гастрокорте» и в «Европейском береге» закрыты.

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Однако бизнесмен не отчаивается и даже сделал определенные выводы для себя.

«Рынок кофе — большой и классный, но не сейчас и не для меня. Я не планирую делать стартапы. Умение признавать ошибки публично — хороший навык. Пора двигаться дальше. Если кому-то нужны наработки, маркетинговые инструменты и одна действующая кофейня — пишите. Возможно, у вас получится», — резюмировал Александр Долгов.
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#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Кофейня#Александр Ляхов
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