«Закрой желтую дверь»: в Новосибирске продают последнюю кофейню Yellow Door

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
«Потрачено 36 млн рублей…
Мы закрываем проект Yellow, сейчас у нас осталась одна кофейня в Новосибирске на отличной локации, Красный проспект 17. Если вам интересна оборудованная кофейня, которая работает в плюс, можете купить у нас по очень выгодной цене», — написал бизнесмен в личном Telegram-канале.
Предложения рассматриваются методом аукциона по принципу повышения цены. Если заведение продать не удастся, его попросту закроют.
На проект предприниматель потратил, в общей сложности, 30 миллионов рублей плюс шесть миллионов набежало по процентам. Часть денег Александр Долгов должен вернуть инвесторам.
При этом заведение неоднократно пытались спасти, реализуя различные бизнес-модели и концепции. Но удалось добиться лишь стандарта выручки до 35 тысяч в день, хотя замах был на 3 миллиона за точку. Изначально в кофейне торговали тематическим напитком и римской пиццей, позже добавили вафли. Последним проектом были «японские сандвичи».
Но все это не принесло успеха. К настоящему моменту точки на «Гастрокорте» и в «Европейском береге» закрыты.
Однако бизнесмен не отчаивается и даже сделал определенные выводы для себя.
«Рынок кофе — большой и классный, но не сейчас и не для меня. Я не планирую делать стартапы. Умение признавать ошибки публично — хороший навык. Пора двигаться дальше. Если кому-то нужны наработки, маркетинговые инструменты и одна действующая кофейня — пишите. Возможно, у вас получится», — резюмировал Александр Долгов.