«Закрой желтую дверь»: в Новосибирске продают последнюю кофейню Yellow Door

При этом заведение неоднократно пытались спасти, реализуя различные бизнес-модели и концепции. Но удалось добиться лишь стандарта выручки до 35 тысяч в день, хотя замах был на 3 миллиона за точку. Изначально в кофейне торговали тематическим напитком и римской пиццей, позже добавили вафли. Последним проектом были «японские сандвичи».